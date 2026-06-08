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Affaire Lyhanna
Darmanin écarte l'idée de démissionner

Gérald Darmanin a écarté lundi toute démission après les défaillances relevées dans l'affaire Lyhanna. Le garde des Sceaux estime que les dysfonctionnements constatés ne relevaient pas de ses instructions.
Publié: il y a 58 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 57 minutes
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«La question de ma présence (au gouvernement) se poserait si je n'assumais pas ma responsabilité», a fait valoir lundi Gérald Darmanin.
Photo: IMAGO/ABACAPRESS
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AFP Agence France-Presse

Darmanin écarte l'idée de démissionner, pointant «une défaillance qui ne tenait pas (à ses) instructions». 

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«La question de ma présence (au gouvernement) se poserait si je n'assumais pas ma responsabilité», a fait valoir lundi Gérald Darmanin pour mieux s'en défendre, écartant toute démission en considérant que les «défaillances» de la justice dans l'affaire Lyhanna «ne tenaient pas (à ses) instructions».

«Est-ce que j'ai fait mon travail de garde des Sceaux? L'Inspection le dira. Le Parlement est là pour le contrôler. Les médias peuvent en faire une discussion. En tout cas, j'essaie de réformer le ministère de la Justice», a poursuivi le garde des Sceaux lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion avec l'ensemble des procureurs généraux.

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