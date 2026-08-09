Quatre Espagnols ont été arrêtés samedi à Cogolin après avoir volé une montre de luxe à Saint-Tropez. Le bijou, estimé à 242'000 francs, appartient à un touriste brésilien et a été retrouvé.

AFP Agence France-Presse

Chaque été, des voleurs très organisés tentent de subtiliser les bijoux de riches touristes étrangers sur la Côte d'Azur, dans le sud-est de la France. Samedi, ce sont quatre Espagnols qui ont été interpellés pour le vol d'une montre de luxe à Saint-Tropez.

Le touriste brésilien propriétaire de la montre, qui a été retrouvée et lui sera restituée, a déclaré qu'elle valait 300'000 dollars (environ 242'000 francs), a précisé dimanche la gendarmerie du département du Var. Elle lui a été volée vendredi à Saint-Tropez, qui attire chaque été une clientèle internationale mêlant célébrités, grandes fortunes et touristes, selon la gendarmerie.

Ce sont près d'une quinzaine de montres de luxe qui ont déjà été volées depuis le début de la saison estivale. Dans quatre de ces affaires, huit interpellations ont eu lieu. Pour les autres, les enquêtes sont toujours en cours, a précisé la gendarmerie.

Interpelée après une course-poursuite

Les quatre personnes mises en cause dans le vol de la montre du touriste brésilien se sont enfuies dans un véhicule avant d'être interpellées sur la commune de Cogolin, non loin de Saint-Tropez, et d'être placées en garde à vue, a détaillé un porte-parole de la gendarmerie.

Leur interpellation a eu lieu à l'issue d'une course-poursuite à travers les routes sinueuses du golfe de Saint-Tropez, a rapporté le quotidien Nice Matin. Cette année, la compagnie de gendarmerie de Gassin-Saint-Tropez a été renforcée par un détachement de l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI) pour travailler sur les dossiers de vols de montres de luxe.