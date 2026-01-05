Le verdict est tombé pour les cyberharceleurs de Brigitte Macron! Ces derniers écopent de peines allant jusqu'à 6 mois de prison ferme.

Les cyberharceleurs de Brigitte Macron, accusés d'avoir diffusé ou relayé insultes et rumeurs liées à son genre et à son écart d'âge avec le président, ont été condamnés lundi à Paris à des peines allant jusqu'à 6 mois de prison ferme, la plupart écopant de sursis.

Huit prévenus ont été condamnés à des peines de 4 à 8 mois de prison avec sursis en raison d'une «volonté de nuire à la plaignante», dans des «termes malveillants, dégradants et insultants» sur sa «prétendue pedocriminalité», a détaillé le président du tribunal, Thierry Donnard. La peine de 6 mois de prison ferme a été prononcée contre un des prévenus en raison de son absence à l'audience.

Développement suit