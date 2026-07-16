Après l'incendie de Fontainebleau, l'A6 rouvre dès 20h

L'autoroute A6, fermée depuis dimanche à cause de l'incendie de la forêt de Fontainebleau, rouvrira progressivement ce jeudi à 20h, indique la préfecture de Seine-et-Marne.

AFP Agence France-Presse

L'autoroute A6, fermée sur une vingtaine de kilomètres depuis dimanche en raison de l'incendie de la forêt de Fontainebleau, va rouvrir «progressivement» jeudi à compter de 20 heures, a indiqué la préfecture de Seine-et-Marne dans un communiqué.

A la veille d'un week-end de grands départs en vacances, l'A6 rouvrira mais, sur une partie du tronçon, une voie sera réservée dans les deux sens à la circulation des véhicules de secours et la vitesse limitée à 90 km/h, a précisé la préfecture.

Les véhicules de transport de marchandises ne seront pas autorisés à doubler sur ces portions d'autoroute, a ajouté la préfecture, qui appelle les automobilistes et chauffeurs routiers «à la plus grande vigilance et au respect strict de ces consignes». L'incendie, qui a ravagé près de 2.000 hectares de forêt en comptant les différents départs de feu, avait pris dimanche en bordure de cette autoroute.

«Une destruction involontaire»

Le parquet de Fontainebleau a indiqué jeudi que l'origine en était des travaux de réparation d'une glissière de sécurité de cette autoroute, pour lesquels deux ouvriers et le gérant de la société sont présentés jeudi à un juge en vue d'une mise en examen pour «destruction involontaire par incendie (...) par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence».



