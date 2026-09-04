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Opération en cours
Une femme tuée dans la rue par un forcené en France

Une femme a été tuée vendredi dans la rue à Plourin-Lès-Morlaix, Finistère, par un forcené. L’homme s’est retranché dans un immeuble, le secteur est bouclé par les forces de l’ordre.
Publié: il y a 57 minutes
Une femme tuée en pleine rue dans le Finistère.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Une femme a été tuée vendredi après-midi par un forcené sur la voie publique à Plourin-Lès-Morlaix (Finistère). Une source proche du dossier a confirmé une information de Ouest-France.

Une opération est «actuellement en cours» dans cette commune du Finistère d'environ 5000 habitants, où un individu est «retranché dans un immeuble», a indiqué la préfecture dans un communiqué. «Le secteur est bouclé et placé sous le contrôle des forces de l'ordre», précise-t-elle.

«Les habitants présents à proximité sont invités à rester calmes, à limiter leurs déplacements», a écrit la mairie sur son site internet. Le maire est présent sur place. Une enquête a été ouverte, d'après la préfecture. Contacté par l'AFP, le parquet de Brest n'était pas joignable dans l'immédiat.

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