Une femme a été tuée vendredi dans la rue à Plourin-Lès-Morlaix, Finistère, par un forcené. L’homme s’est retranché dans un immeuble, le secteur est bouclé par les forces de l’ordre.

Une femme tuée dans la rue par un forcené en France

Une femme tuée dans la rue par un forcené en France

AFP Agence France-Presse

Une femme a été tuée vendredi après-midi par un forcené sur la voie publique à Plourin-Lès-Morlaix (Finistère). Une source proche du dossier a confirmé une information de Ouest-France.

Une opération est «actuellement en cours» dans cette commune du Finistère d'environ 5000 habitants, où un individu est «retranché dans un immeuble», a indiqué la préfecture dans un communiqué. «Le secteur est bouclé et placé sous le contrôle des forces de l'ordre», précise-t-elle.

«Les habitants présents à proximité sont invités à rester calmes, à limiter leurs déplacements», a écrit la mairie sur son site internet. Le maire est présent sur place. Une enquête a été ouverte, d'après la préfecture. Contacté par l'AFP, le parquet de Brest n'était pas joignable dans l'immédiat.