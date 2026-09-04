Une femme tuée dans la rue par un forcené en France

Une femme a été tuée vendredi après-midi par un forcené sur la voie publique à Plourin-Lès-Morlaix (Finistère). Une source proche du dossier a confirmé une information de Ouest-France.
Une opération est «actuellement en cours» dans cette commune du Finistère d'environ 5000 habitants, où un individu est «retranché dans un immeuble», a indiqué la préfecture dans un communiqué. «Le secteur est bouclé et placé sous le contrôle des forces de l'ordre», précise-t-elle.
«Les habitants présents à proximité sont invités à rester calmes, à limiter leurs déplacements», a écrit la mairie sur son site internet. Le maire est présent sur place. Une enquête a été ouverte, d'après la préfecture. Contacté par l'AFP, le parquet de Brest n'était pas joignable dans l'immédiat.