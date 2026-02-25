Les organisateurs historiques du Festival de BD d'Angoulême attaquent en justice l'ADBDA, accusée de parasitisme. Ils réclament 300'000 euros et veulent stopper tout projet de festival alternatif pour 2027.

AFP Agence France-Presse

Le tribunal judiciaire d'Angoulême a été saisi d'une demande de faire cesser les démarches visant à créer un nouveau festival de BD dans la ville en 2027, selon une assignation consultée mercredi par l'AFP qui chiffre à 300'000 euros le préjudice subi par les précédents organisateurs. L'action pour «parasitisme» et «concurrence déloyale» a été lancée par l'association FIBD, qui détient les droits du festival depuis sa création en 1974, et la société 9e Art+, qui l'organise depuis 2007 et dont la gestion a été critiquée par une grande partie du monde de la BD.

Elle vise l'Association pour le développement de la bande dessinée à Angoulême (ADBDA), qui regroupe financeurs publics (Etat, collectivités) et professionnels, et qui a lancé un appel à projets en janvier afin de choisir un nouvel organisateur pour 2027, après l'annulation inédite de l'édition 2026 sur fond de boycott des auteurs. Selon l'assignation en référé, cette association est citée à comparaître le 18 mars à 9H30 à Angoulême. Contactée par l'AFP, l'ADBDA a indiqué ne pas avoir connaissance de cette action en justice.

«Réccupérer» et «copier» le festival de BD

Les deux requérants demandent au tribunal de faire cesser «le trouble manifestement illicite» qui lui serait causé par les démarches engagées par l'ADBDA pour faire émerger un nouveau festival l'an prochain, alors que 9e Art+ en est l'organisateur en droit jusqu'en 2027 inclus. Selon l'assignation, l'ADBDA, qui avait été créée en 2017 après une précédente crise à Angoulême, cherche à «récupérer à son profit» le festival de BD en «copiant servilement» le modèle mis en oeuvre par 9e Art+.

Pour faire cesser cette «appropriation brutale», les requérants demandent à la justice d'annuler l'appel à projets lancé le 9 janvier par l'ADBDA et d'interdire «tout acte tendant à l'organisation» d'un événement alternatif en 2027. Cette interdiction devra être assortie d'une astreinte de «1000 euros par infraction constatée». L'assignation réclame par ailleurs le paiement, à titre provisionnel, de 300'000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, dont 250'000 seraient versés à 9e Art+ et le reliquat à l'association FIBD.