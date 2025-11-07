Un Américain, Charles Dietrich, 50 ans, a été condamné à 30 ans de prison vendredi par un tribunal français pour avoir assassiné son ex-épouse et l'amant de celle-ci en juillet 2020.
La Cour d'assises du Val-de-Marne, au sud-est de Paris, a assorti la peine d'une période de sûreté de 20 ans et du retrait total de l'autorité parentale sur les trois enfants qu'il a eu avec la victime. «Vous avez contesté froidement les faits sans exprimer aucun regret ou aucune remise en question», a souligné le président en lisant le verdict au condamné, qui n'a eu de cesse de plaider son innocence tout au long du procès.
Pendant une semaine, la cour a entendu comment ce résident du Colorado avait fait un voyage éclair en juillet 2020 en Ile-de-France, sans prévenir ses proches ou les trois filles qu'il avait eues avec Aurélie et qui étaient avec lui aux Etats-Unis pour les vacances d'été. Suivant attentivement les débats via des interprètes et très présent dans les échanges, Charles Dietrich a avoué être allé jusqu'à la résidence d'Aurélie mais nié s'être introduit dans la maison et être l'auteur des tirs qui ont tué cette femme de 43 ans et son amant de 42 ans, Christophe.
Il crie au complot
Confronté aux photos des corps, il a décrit une scène «sauvage» mais a assuré avoir été sur place pour débattre du lieu de résidence de la famille recomposée et ne pas avoir vu Aurélie avant de rentrer aux Etats-Unis. De même, il a juré n'avoir jamais vu l'arme qui a été retrouvée dans la Marne et qui a été achetée aux Etats-Unis avec son numéro de permis de conduire. Il y a vu la preuve d'un «piège». Sans convaincre le président du tribunal qui l'interrogeait sur les ennemis qu'il aurait pu avoir, assez puissants pour monter un complot des deux côtés de l'Atlantique. Pour l'accusation ce double assassinat était «un acte de guerre obéissant à un plan de bataille, un acte de guerre privée» avec pour objectif de récupérer la garde de ses filles, a dit l'avocate générale jeudi.
Les avocats des parents et proches des victimes ont eux demandé à l'Américain la «vérité». Mais ce dernier a utilisé ses derniers mots pour reprendre pendant une heure sa vision des faits: l'enquête aurait été menée à charge, certaines preuves falsifiées par la police... «Il est difficile d'apprécier la part de déni dans votre prise de défense même s'il peut paraitre impossible d'assumer face à vos filles la responsabilité de la mort de leur mère», a conclu le président après la lecture du verdict. «Je ne crois pas qu'en tuant la mère de vos trois filles vous soyez un bon père. Il va falloir assumer la responsabilité de vos actes, j'espère que vous me comprenez ?», a-t-il ajouté. «Je comprends», a murmuré Charles Dietrich.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
