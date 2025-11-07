DE
Homicide par conjoint
Féminicide dans la Drôme: le suspect se suicide en prison

Un homme de 61 ans, accusé d'avoir tué sa compagne à Montélimar en octobre, s'est suicidé en prison à Lyon-Corbas. Mis en examen pour homicide par conjoint, il était détenu provisoirement après avoir poignardé sa compagne de 52 ans en pleine rue.
Publié: 13:21 heures
Accusé d’avoir tué sa compagne, un sexagénaire se suicide à la prison de Lyon-Corbas. (image d'illustration)
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Un homme de 61 ans, mis en examen et détenu pour avoir tué à coups de couteau sa compagne fin octobre à Montélimar (Drôme), s'est suicidé en prison, a-t-on appris vendredi auprès de son avocat. Le sexagénaire est décédé jeudi à l'hôpital où il se trouvait depuis lundi, après avoir voulu mettre fin à ses jours la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, a indiqué à l'AFP Me Guillaume Fort, confirmant une information du Dauphiné Libéré.

Il avait été mis en examen et placé en détention provisoire pour homicide par conjoint pour avoir poignardé à mort sa compagne, âgée de 52 ans, en pleine rue, en milieu de journée, le 20 octobre à Montélimar. Il s'était ensuite lui-même blessé à l'arme blanche au moment de son interpellation, dans une ville au nord-est de Montélimar, où il avait fui après l'homicide.

Le couple avait une fille mineure qui avait été confiée à l'aide sociale à l'enfance, d'après le Dauphiné Libéré. Le nombre de féminicides conjugaux a augmenté de 11% entre 2023 et 2024 avec 107 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, soit un décès enregistré tous les trois jours.

Violences contre les femmes: besoin d'aide?

Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

