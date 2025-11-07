Un homme de 61 ans, accusé d'avoir tué sa compagne à Montélimar en octobre, s'est suicidé en prison à Lyon-Corbas. Mis en examen pour homicide par conjoint, il était détenu provisoirement après avoir poignardé sa compagne de 52 ans en pleine rue.

Féminicide dans la Drôme: le suspect se suicide en prison

Accusé d’avoir tué sa compagne, un sexagénaire se suicide à la prison de Lyon-Corbas. (image d'illustration) Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Un homme de 61 ans, mis en examen et détenu pour avoir tué à coups de couteau sa compagne fin octobre à Montélimar (Drôme), s'est suicidé en prison, a-t-on appris vendredi auprès de son avocat. Le sexagénaire est décédé jeudi à l'hôpital où il se trouvait depuis lundi, après avoir voulu mettre fin à ses jours la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, a indiqué à l'AFP Me Guillaume Fort, confirmant une information du Dauphiné Libéré.

Il avait été mis en examen et placé en détention provisoire pour homicide par conjoint pour avoir poignardé à mort sa compagne, âgée de 52 ans, en pleine rue, en milieu de journée, le 20 octobre à Montélimar. Il s'était ensuite lui-même blessé à l'arme blanche au moment de son interpellation, dans une ville au nord-est de Montélimar, où il avait fui après l'homicide.

Le couple avait une fille mineure qui avait été confiée à l'aide sociale à l'enfance, d'après le Dauphiné Libéré. Le nombre de féminicides conjugaux a augmenté de 11% entre 2023 et 2024 avec 107 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, soit un décès enregistré tous les trois jours.