Un détenu s'évade dans le Doubs lors d'un arrêt sur l'autoroute

Un détenu a profité d'un arrêt sur l'autoroute pour s'échapper. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Un homme de 36 ans, qui venait d'être condamné à huit ans de prison par la Cour d'appel de Besançon, s'est évadé jeudi alors qu'il regagnait la maison d'arrêt de Lyon Corbas, a annoncé vendredi le parquet de Lons-Le-Saunier.

L'homme, escorté par des agents de l'administration pénitentiaire, avait demandé à «pouvoir se rendre aux toilettes», ce qui avait entraîné un «arrêt sur l'aire d'autoroute du Bois des Potets», sur l'A36 qui relie Besançon à Beaune (Côte-d'Or), a expliqué Julie Fergane, procureure de la République de Lons-Le-Saunier, dans un communiqué.

Au cours de cet arrêt, il a commis «des violences sur un des agents» l'escortant, avant d'en «faire chuter deux» autres et de s'enfuir, a précisé la magistrate.

Faits de «menace»

Au cours de l'après-midi, il avait été condamné à une peine de huit ans de prison pour des faits de «menace», «acquisition et détention non autorisées de matériel de guerre», «extorsion et extorsion aggravée», commis dans le Jura en 2020. Il a été relaxé pour des faits d'association de malfaiteurs.

Une information judiciaire a été ouverte pour «évasion avec violence». Les investigations ont été confiées à la brigade de recherches de Dole, avec le soutien de la section de recherches de Besançon.