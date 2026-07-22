Le décès de Daniel Siad, retrouvé mort lundi, met fin aux poursuites engagées contre lui. Mais le parquet de Paris assure que l'enquête sur un réseau présumé lié à Jeffrey Epstein se poursuit.

La mort du principal suspect ne met pas fin aux investigations

La mort du principal suspect ne met pas fin aux investigations

AFP Agence France-Presse

Le décès de Daniel Siad, retrouvé mort lundi, a entraîné «l'extinction de l'action publique» concernant ce rabatteur présumé de femmes pour Jeffrey Epstein, a annoncé mercredi le parquet de Paris, assurant néanmoins que l'enquête concernant un réseau lié au pédocriminel américain se poursuivait.

«L'enquête cadre ouverte le 18 février 2026 des chefs de traite des êtres humains en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime» se poursuit, a souligné, dans un communiqué, la procureure de Paris Laure Beccuau, «afin d'identifier l'ensemble des personnes susceptibles d'être mises en cause, nonobstant l'extinction de l'action publique concernant Daniel Siad».

Recruteur de mannequins

Daniel Siad, recruteur de mannequins, a été retrouvé mort lundi soir à son domicile de Colombes (Hauts-de-Seine). Visé par plusieurs plaintes, notamment pour viol, il faisait l'objet à Paris d'une enquête confiée à l'office spécialisé dans la lutte contre la traite d'êtres humains.

L'homme de 69 ans, qui se présentait comme «né Français et citoyen suédois», contestait les accusations. «Daniel Siad faisait l'objet de techniques spéciales d'enquêtes et notamment d'écoutes téléphoniques, sans que celles-ci n'aient à ce jour apporté d'éléments justifiant qu'il soit procédé à son interpellation immédiate», a assuré Laure Beccuau.

Depuis la diffusion par les autorités judiciaires américaines du dossier Epstein («Epstein files») en décembre 2025, «24 femmes se sont manifestées ou ont été identifiées», a poursuivi la procureure.

Elles «ont dénoncé des faits dont elles ont été victimes ou témoigné de faits susceptibles d'avoir été commis tant par Daniel Siad que d'autres mis en cause», a-t-elle encore souligné, assurant que 16 d'entre elles «ont été entendues par les enquêteurs» depuis le 19 mars. Une audition a eu lieu ce mercredi, «en province», a détaillé la procureure et «huit auditions doivent encore être prochainement effectuées».