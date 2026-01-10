Deux skieurs français ont perdu la vie samedi dans une avalanche à Val-d'Isère. Pris au piège dans un canyon hors-piste, ils ont été retrouvés sous 2,5 m de neige mais n'ont pas survécu.

Deux skieurs français qui évoluaient en hors-piste ont péri samedi dans une avalanche à Val-d'Isère, en Savoie, a annoncé l'office du tourisme de la station.

Les deux hommes ont été ensevelis sous 2,5 m de neige. L'alerte a été donnée par des personnes de leur groupe restées sur les pistes et qui s'inquiétaient de ne pas les voir revenir mais les secouristes n'ont pas pu les réanimer après avoir réussi à les atteindre, selon un communiqué de Val-d'Isère Tourisme.

Météo-France avait prévenu d'un risque «fort» d'avalanches (niveau 4 sur 5 de l'échelle européenne du danger d'avalanche) dans les Alpes pour samedi et dimanche, recommandant la plus grande prudence en dehors des pistes balisées et ouvertes.

Piégés dans un canyon en entonnoir

La coulée de neige s'est déclenchée dans le secteur hors-piste dit de la Vallée perdue, sur l'envers de Bellevarde, après la rupture d'une pente dans «ce canyon à la configuration en entonnoir, qui n'a pas permis aux skieurs de se mettre à l'abri», détaille le communiqué.

Ils n'étaient pas équipés de détecteurs de victime d'avalanche et n'ont pu être localisés que grâce à leurs téléphones portables, selon la même source. Les sauveteurs ont dû sonder le manteau neigeux pour les retrouver sur une zone de 10 m sur 15, précise l'office du tourisme.

Les deux skieurs, en arrêt cardio-respiratoire, n'ont pu être ramenés à la vie malgré les efforts des secouristes dont un médecin.



