Des annonces suspectes sur Vinted, signalées depuis mi-juin, ont déclenché une enquête à Nanterre. Les annonces mentionnaient des prix élevés, des tailles et des âges inquiétants, suscitant des accusations de trafic d'enfants.

AFP Agence France-Presse

Une enquête préliminaire a été ouverte et confiée à l'Office des mineurs (Ofmin) pour «vérifier» des signalements en lien avec des soupçons de trafic d'enfants sur la plateforme Vinted, a indiqué le parquet de Nanterre à l'AFP vendredi soir.

Ces soupçons ont émergé après que des internautes ont signalé sur la plateforme des annonces qu'ils estimaient suspectes car elles vendaient des jouets ou des objets, apparemment sans valeur, pour des montants astronomiques et comprenaient des âges et tailles pouvant correspondre à ceux de jeunes enfants.

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Le sujet a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok: «Regardez ça, soi-disant une figure Harry Potter affichée à 30'000 euros», relève un créateur de contenus dans une vidéo likée plus de 112'000 fois depuis mi-juin, pour qui «le prix suscite beaucoup de questions», tout comme «les détails (...), une taille de 1m58, 13 ans» qui pointent selon lui vers «un système de codage pour une activité de trafic d'enfants».

«Piéger des pédos»

La Haute commissaire à l'Enfance, Sarah El Haïry, a annoncé mardi avoir signalé «l'existence de comptes suspectés d'être impliqués dans des trafics d'enfants sur Vinted», après avoir saisi Pharos et l'Arcom quelques jours plus tôt. Et jeudi, elle a qualifié sur X de «glaçant», si les faits se révélaient «avérés», le contenu d'un article de 20minutes affirmant avoir échangé avec un homme qui prétendait vendre une fillette sous couvert d'une annonce anodine.

Article corrigé vendredi, précise le site du média, car «le pseudo vendeur d'enfant était un lycéen de 17 ans qui avait publié cette annonce pour piéger 'des pédos'». A ce stade, le parquet n'a pas précisé si certains de ces signalements s'étaient avérés fondés.

Collaborer avec la police

Contactés, plusieurs vendeurs parmi ceux «dénoncés» dans ces vidéos ont assuré à l'AFP qu'ils vendaient bien des jouets. Sollicitée par l'AFP, Vinted a indiqué avoir «pris connaissance des annonces actuellement diffusées en ligne et, d'après notre enquête, nous n'avons trouvé aucun élément permettant de les relier à des activités de trafic d'enfants».

L'entreprise précise que «l'âge indiqué dans ces annonces fait référence à la tranche d'âge à laquelle le jouet est destiné». Les prix élevés se justifient par «soit une véritable valeur de collection, soit des provocations, soit des tactiques de négociation». Vinted assure par ailleurs ne tolérer «aucun contenu inapproprié» et intervenir «chaque fois» qu'«une annonce suspecte» est repérée, de manière à «pouvoir collaborer avec la police si nécessaire».