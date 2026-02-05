DE
FR

Candidat pour 2027
Le député socialiste Jérôme Guedj se présente à la présidentielle

Candidat à la présidentielle 2027, Jérôme Guedj promet de défendre des valeurs républicaines et laïques. Il critique la primaire prévue et appelle à une stratégie pour un second tour à gauche.
Publié: il y a 47 minutes
1/2
Candidat à la présidentielle 2027, Jérôme Guedj promet de défendre des valeurs républicaines et laïques.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le député socialiste Jérôme Guedj a annoncé jeudi sa candidature à la présidentielle de 2027, hors primaire de la gauche, «pour porter la voix» d'une gauche «républicaine», «européenne», «universaliste», «laïque», «sociale» et «écologiste».

A lire aussi
Seul ce scénario peut maintenant sauver Marine Le Pen
Procès en appel, la fin
Seul ce scénario peut maintenant sauver Marine Le Pen
Les 5 secrets de Lecornu pour sauver Macron jusqu'en 2027
Décryptage
Budget 2026 presque adopté
Les 5 secrets de Lecornu pour sauver Macron jusqu'en 2027

«Je suis candidat pour porter d'abord cette question des valeurs: on ne transige pas avec la République, on ne transige pas avec la laïcité, avec l'universalisme, on est intransigeant sur les questions de lutte contre le racisme, de lutte contre l'antisémitisme», a développé le député de 54 ans sur France Inter.

Souhaitant incarner «le courage de la nuance», il a critiqué la primaire «très baroque» que le PS et les Ecologistes comptent organiser en octobre. «Quelle est l'orientation programmatique? Quelle est la clarté dans les valeurs?», a interrogé cet ancien tenant de l'aile gauche du PS, membre des «frondeurs» qui avaient grandement compliqué le quinquennat de François Hollande entre 2012 et 2017 mais qui a été ces derniers mois partisan du compromis avec Sébastien Lecornu sur le budget.

Ancien proche de Jean-Luc Mélenchon

Il a rappelé sa détermination à ne pas «discuter avec La France insoumise» de Jean-Luc Mélenchon, se refusant à «brutaliser le débat public». «On crève de l'ambiguité», a-t-il estimé.

Interrogé sur la proximité de ce point de vue avec Raphaël Glucksmann mieux placé que lui dans les sondages, Jérôme Guedj a assuré ne pas être en concurrence. «Je souhaite que nous travaillions tous ensemble», a-t-il argumenté, plaidant pour «un cadre collectif» afin de permettre à la gauche d'avoir sa place au 2e tour en 2027.

Il a justifié son annonce de candidature afin d'«accélérer à la fois le travail programmatique et le travail stratégique». Député de l'Essonne, Jérôme Guedj a été très longtemps très proche de Jean-Luc Mélenchon, avant leur rupture devant les hésitations de son mentor à qualifier de «terroriste» l'attaque du 7-Octobre 2023 du Hamas contre Israël.


Articles les plus lus
    Articles les plus lus