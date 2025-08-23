Dernière mise à jour: il y a 19 minutes

Un passager en proie à des bouffées délirantes a tenté de forcer l’accès au cockpit d’un vol EasyJet entre Lyon et Porto. Immobilisé par les passagers, il a été hospitalisé. L’appareil a dû faire demi-tour avant de redécoller vers sa destination.

En plein délire, il rentre dans le cockpit d'un avion EasyJet

En plein délire, il rentre dans le cockpit d'un avion EasyJet

Un passager en proie à des bouffées délirantes a tenté de forcer l’accès au cockpit d’un vol EasyJet. (Image d'illustration) Photo: Sven Thomann

AFP Agence France-Presse

Un passager pris de bouffées délirantes a tenté de s'introduire dans le cockpit d'un vol Lyon-Porto de la compagnie EasyJet vendredi soir, ont indiqué samedi la police et la compagnie.

Le passager a tenté d'entrer dans le cockpit peu après le décollage de Lyon Saint-Exupéry, a précisé EasyJet à l'AFP. Il a été immobilisé par d'autres passagers et maintenu entravé jusqu'au retour à l'aéroport, où il a été placé en garde à vue, a indiqué la police française.

Des examens médicaux ont confirmé que ce passager âgé de 26 ans, de nationalité portugaise, souffrait de mal de l'air et de bouffées délirantes, selon la police. Inconnu des services de police, il a été hospitalisé, selon la même source. Le vol a ensuite redécollé vers Porto où il a atterri en fin de soirée, a indiqué EasyJet.