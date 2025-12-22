Le ville français d'Agde sous l'eau après une immense crue

Une crue exceptionnelle de l'Hérault a submergé la ville française d'Agde lundi soir. La montée des eaux, initiée lundi à la mi-journé, était en cours de stabilisation dans la soirée.

L'Hérault a été placé lundi en vigilance rouge par Météo-France pour des crues exceptionnelles avec des cumuls important de pluies qui font déborder le fleuve du département et menacent la ville côtière d'Agde. Cinq départements sont par ailleurs en vigilance orange pour crues jusqu'à mardi 6h00: Aveyron, Haute-Corse, Lozère, Tarn, Var.

Sur le secteur d'Agde, la montée des eaux qui a débuté à la mi-journée de lundi est en cours de stabilisation lundi soir, indique le dispositif Vigicrue. Des débordements importants et dommageables sont toujours en cours et les niveaux devraient rester hauts dans la nuit de lundi à mardi.

A Agde, où le pic de la crue a été atteint vers 20h, le niveau de l'Hérault noyait en partie les promenades longeant le fleuve de part et d'autre du pont menant au coeur historique de la ville. C'est ce qu'a pu constater un journaliste de l'AFP.

Si des rues proches du pont étaient fermées par des barrières sur lesquelles étaient placées des panneaux «route inondée», le pont lui-même restait ouvert à la circulation, quelques mètres séparant encore le bas de son tablier des eaux tumultueuses qui passaient dessous. Une telle crue n'avait jamais été atteinte depuis novembre 1994, selon les prévisionnistes.

«On a interdiction de sortir»

«C'est la première fois qu'on voit ça, on habite ici depuis huit ans», explique à l'AFP Arnaud Daufresne, sur le pas de sa porte située proche des quais où une trentaine de centimètres d'eau rend le passage difficile. «On a interdiction de sortir, on a reçu un SMS», ajoute le chauffeur-livreur de 40 ans.

De nombreux cours d'eau du Massif central et du pourtour méditerranéen et Corse subissent également des réactions modérées à importantes, avec souvent une succession de pics de crues générés par les différents épisodes pluvieux.

Dans l'Hérault, depuis le début de journée, Météo-France a observé des cumuls de l'ordre de 70 à 100 mm sur l'est du département avec localement 90 à 120 mm sur le secteur de Montpellier, d'après son dernier bulletin météo de 22h00. La ville a fermé ses parcs et jardins ainsi que les cimetières, le zoo et le marché de Noël. Une partie du réseau de tramways est également à l'arrêt et plusieurs quais sont interdits d'accès le long du Lez dans le centre-ville.

100 foyers privés de courant

Lundi soir, l'épisode n'avait pas fait de dégâts majeurs à ce stade. Le sapeurs-pompiers de l'Hérault ont reçu 1082 appels, 61 opérations ont été effectuées, dont 36 sauvetages et une centaine de mises en sécurité à la mairie de Palavas-les-Flots et dans un gymnase de Montpellier. Près de 1000 foyers sont privés électricité dont 520 à Montpellier, selon Enedis qui a mobilisé une quarantaine de techniciens.

Le Service d'incendie et de secours (Sdis) de la Haute-Corse a réalisé dans le secteur de Corte une dizaine d'interventions sur les axes routiers liée aux conditions météorologiques, ainsi que quelques interventions liées à des inondations de caves et la réserve d'un commerce.

En Haute-Corse, l'aval du fleuve Tavignano présente «un risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d'avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes», selon un communiqué de la préfecture.

Les pluies se poursuivent

Les pluies présentes en soirée vont se poursuivre en première partie de nuit sur les secteurs déjà touchés avec des intensités plus faibles que précédemment (5-10 mm/h). En seconde partie de nuit, les pluies vont progressivement s'affaiblir tout en se décalant vers le sud-ouest du département de l'Hérault, ce qui devrait permettre une sortie de la vigilance orange «pluie-inondations», selon les prévisions de Météo-France.

Les départements de l'Aveyron et du Tarn sont également en vigilance orange pour neige-verglas. L'épisode neigeux devrait se poursuivre jusque mardi matin et des cumuls importants sont attendus jusqu'à basse altitude.