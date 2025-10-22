Publié: il y a 21 minutes

Les Républicains suspendent leurs ministres restés au gouvernement après le départ de Bruno Retailleau. Le parti estime que rester serait renoncer à l'indépendance et aux convictions. Six ministres sont concernés par cette décision.

Les Républicains suspendent leurs membres restés au gouvernement

Rachida Dati fait partie des ministres qui ont été suspendus par le parti politique LR (archives). Photo: TERESA SUAREZ

ATS Agence télégraphique suisse

Les Républicains ont annoncé mercredi la suspension des ministres LR du gouvernement de Sébastien Lecornu, qui sont restés ou ont intégré l'équipe gouvernementale après le départ de Bruno Retailleau.

«Demeurer au sein de ce gouvernement reviendrait à se fondre dans le macronisme, en renonçant à l'indépendance et aux convictions qui fondent notre engagement», écrit le parti dans un communiqué à l'issue d'un bureau politique réuni mercredi soir, qui a approuvé par un vote la mesure proposée par le secrétaire général et proche de M. Retailleau, Othman Nasrou.

Les six ministres concernés --Annie Genevard (Agriculture), Rachida Dati (Culture), Philippe Tabarot (Transports), Vincent Jeanbrun (Logement), Sébastien Martin (Industrie) et Nicolas Forissier (Commerce extérieur)-- avaient fait savoir dans la journée qu'ils s'étaient mis «en retrait de toute fonction» au sein de LR.