Publié: il y a 37 minutes

Emmanuel Macron évoque la possibilité d'un référendum sur les retraites, sous condition d'un accord préalable. Le président affirme que la réforme de 2023 est décalée, non abrogée, et souligne la nécessité de reprendre le débat de manière apaisée.

Macron envisage un référendum pour décider des retraites

Macron envisage un référendum pour décider des retraites

Se relancer dans le débat

Emmanuel Macron évoque la possibilité d'un référendum sur les retraites, sous condition d'un accord préalable. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Emmanuel Macron a affirmé mercredi que des «perspectives de référendum sont possibles» pour réformer les retraites, mais cela suppose qu'un «accord» soit d'abord «scellé» sur les contours du système.

Selon le chef de l'Etat, la réforme actuelle de 2023 n'est ni abrogée ni suspendue, mais simplement décalée dans le temps, «dans un souci d'apaisement» voulu par le Premier ministre Sébastien Lecornu en quête d'un compromis sur le budget. Mais «il faudra reposer le débat», «de manière apaisée», a jugé Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à Ljubljana.

Développement suit