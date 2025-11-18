Un homme a été tué par balle en plein jour à Marseille

Un homme a été tué par balle mardi dans les quartiers Nord de Marseille, le troisième homicide en plein jour depuis début octobre. Cette violence s'inscrit dans un contexte de guerre des gangs liée au trafic de drogue qui secoue régulièrement Marseille.

49 silhouettes représentant des corps de personnes décédées, sur les marches du palais de justice de Marseille, le 14 septembre 2024. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Un homme a été tué mardi par balle dans les quartiers Nord de Marseille, a-t-on appris de sources concordantes, troisième homicide en plein jour dans la deuxième ville de France depuis début octobre. Interrogé par l'AFP, le parquet a fait état d'un mort, âgé entre 45 et 50 ans, et d'un blessé dans le quartier des Olives (13e arrondissement), sans pouvoir établir à ce stade de l'enquête un lien éventuel avec le trafic de drogue.

Marseille est régulièrement secouée par des «narchomicides» sur fond de trafic de stupéfiants et de guerre des gangs pour le contrôle des points de vente de drogue. Les marins pompiers de Marseille sont intervenus vers 14H15 au quartier des Olives pour un homme «blessé par arme à feu». Une source policière indiquant ensuite à l'AFP qu'elle avait été «tuée par balle dans le 13e arrondissement».

La deuxième ville de France a enterré mardi Mehdi Kessaci, le frère d'un militant engagé contre le narcotrafic, abattu jeudi en début d'après-midi devant une pharmacie. Le 9 octobre, un homme avait été tué par balle en fin de matinée dans un quartier populaire du centre. Selon un décompte de l'AFP, une quinzaine de personnes ont perdu la vie dans des narchomicides depuis le début de l'année dans les Bouches-du-Rhône.

Une criminalité qui ne cesse de franchir des paliers: si avant 2020/2021 les victimes étaient bien ancrées dans le narcobanditisme, depuis, les cibles sont devenues les petites mains du trafic, parfois mineures et touchées à l'aveugle sur des points de deal, faisant parfois des victimes collatérales. Avec Mehdi Kessaci, un nouveau cap a été franchi selon les observateurs, ce jeune de 20 ans totalement étranger du trafic de drogue ayant été visé volontairement, peut-être pour intimider son frère Amine engagé dans la lutte contre le narcobanditisme, selon les premiers éléments de l'enquête.