Une explosion due à une fuite de gaz a détruit un pavillon samedi soir à Aubervilliers, causant la mort d’un enfant de trois ans et blessant sept personnes. Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Bobigny.

ATS Agence télégraphique suisse

Un enfant est décédé et sept personnes ont été blessées, dont deux grièvement, samedi soir à Aubervilliers. Une fuite de gaz a provoqué l'«explosion» d'un pavillon, selon le maire de la ville et la préfecture de police de Paris.

«Un enfant est décédé à Aubervilliers, ce soir (samedi), dans l'explosion d'un pavillon rue Paul Verlaine à cause d'une fuite de gaz», a écrit tôt dimanche Sofienne Karroumi, maire d'Aubervilliers, sur son compte Facebook. «Sept autres personnes ont été blessées dans l'accident, dont deux sont encore en urgence absolue à l'heure où j'écris ces lignes», a-t-il ajouté. Parmi ces sept blessés figurent six membres de la famille habitant le pavillon. Le septième blessé est un passant touché par la déflagration.

L'édile a d'abord indiqué que la victime avait deux ans, avant que le parquet de Bobigny précise qu'elle avait en fait trois ans. Le maire a rendu hommage aux pompiers, policiers et membres du Samu qui «ont lutté des heures pour éviter le pire» et qu'à ce «drame n'en succède pas un second». Seize personnes ont été prises en charge dans un centre d'accueil, selon une source policière.

«Gros boum»

«J'ai vu une femme avec un bébé. J'ai entendu que le bébé était peut-être mort. La famille vient du Bangladesh», a témoigné auprès de l'AFP Sontosh, un voisin. «J'étais en train de regarder la télé et tout d'un coup il y a eu une explosion, tout a tremblé, ça m'a fait très peur. J'ai entendu un gros boum, c'était comme à la guerre», a réagi Nadia Krim, qui habite en face du pavillon et se dit «encore terrorisée».

La riveraine est alors descendue dans la rue. «J'ai vu de la fumée, des gens courir. J'ai vu un père de famille qui pleurait. Ça fait mal pour les familles. Quand ça a explosé, tout est retombé sur eux», raconte-t-elle. Un café attenant a servi de lieu d'accueil des premiers secours et l'électricité a été coupée pendant la nuit dans les immeubles des alentours.

Une enquête judiciaire a été ouverte sous l'autorité du parquet de Bobigny, a-t-on précisé à la préfecture de police de Paris, confirmant le bilan de cette explosion.