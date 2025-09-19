DE
FR

Tensions entre les 2 pays
La France suspend sa coopération antiterroriste avec le Mali

La France a suspendu sa coopération antiterroriste avec le Mali et expulsé deux diplomates maliens. Cette décision fait suite à l'arrestation d'un agent diplomatique français à Bamako en août.
Publié: il y a 3 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 1 minute
Partager
Écouter
Photo: AROUNA SISSOKO
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La France a suspendu sa coopération antiterroriste avec le Mali et sommé deux diplomates maliens de quitter son territoire, en réponse à l'arrestation en août à Bamako d'un agent diplomatique français, a appris l'AFP vendredi de source diplomatique française.

Les deux diplomates maliens ont jusqu'à samedi pour quitter la France, alors que le Mali a, selon cette source, réagi en déclarant mercredi persona non grata «cinq personnels» de l'ambassade de France à Bamako, qui avaient déjà quitté le pays dimanche.

A lire aussi
Une cycliste perd la vie dans un accident à Genève
Drame sur le quai de Cologny
Une cycliste perd la vie dans un accident à Genève
Un randonneur décède au Gross Muttenhorn dans le Haut-Valais
Raisons inconnues
Un randonneur décède au Gross Muttenhorn dans le Haut-Valais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus