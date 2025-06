Deux mineurs ont été condamnés à neuf et sept ans de prison ferme pour le viol antisémite d'une fille juive de 12 ans à Courbevoie en 2024. Un troisième jeune, âgé de 12 ans lors des faits, a reçu une mesure éducative de cinq ans.

Deux mineurs ont été condamnés à la prison ferme pour le viol antisémite d'une fille juive de 12 ans. (Image d'illustration) Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le tribunal pour enfants de Nanterre a condamné vendredi à neuf et sept ans de prison ferme deux mineurs jugés pour le viol à caractère antisémite d'une fille juive de 12 ans en 2024, à Courbevoie (Hauts-de-Seine).

Les magistrats ont prononcé une mesure éducative de cinq ans et un placement à l'encontre d'un troisième jeune homme, âgé de 12 ans et 10 mois au moment des faits et contre qui une peine d'emprisonnement ne pouvait pas être prononcée en raison de son âge.

Développement suit