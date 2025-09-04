Un vol audacieux a frappé le musée Adrien Dubouché de Limoges, spécialisé en porcelaine. Deux objets chinois d'une valeur de 9,5 millions d'euros ont disparu, portant un coup dur à cette institution culturelle française.

Des cambrioleurs volent des millions à un musée en France

Un vol audacieux a frappé le musée Adrien Dubouché de Limoges, spécialisé en porcelaine. (Image d'illustraton) Photo: Shutterstock

AFP Agence France-Presse

Le musée national Adrien Dubouché de Limoges, dans le centre de la France, consacré à la porcelaine, a subi un cambriolage dans la nuit de mercredi à jeudi, dont le préjudice est estimé à 9,5 millions d'euros, selon des sources concordantes.

Deux pièces de porcelaine chinoise ont été volées, selon une source policière et la préfecture de Haute-Vienne (centre), sans plus de détails.

Selon le site internet de l'hebdomadaire Paris Match, les pièces volées étaient présentées dans le cadre d'une exposition temporaire et appartenaient à un particulier.

Le Musée national Adrien Dubouché revendique sur son site internet posséder «la collection publique la plus riche au monde de porcelaine de Limoges», l'une des plus réputée, ainsi que des «oeuvres représentatives des grandes étapes de l'histoire de la céramique».