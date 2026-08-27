Une demi-tonne de cocaïne a été saisie entre Beaune et Gevrey-Chambertin, en Bourgogne, selon Laurent Nuñez. Deux hommes de 35 et 42 ans ont été arrêtés lundi.

ATS Agence télégraphique suisse

Une demi-tonne de cocaïne a été saisie dans un véhicule en Bourgogne. Deux personnes ont été interpellées, a annoncé jeudi le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez. La drogue a été découverte «à la suite d'un signalement» dans un véhicule intercepté entre Beaune et Gevrey-Chambertin (Côte-d'Or), précise-t-il sur le réseau X, confirmant une information de Franceinfo. Selon lui, cette «saisie majeure» permet de «couper les routes d'approvisionnement» vers la France.

Depuis plusieurs jours

Selon France info, ces policiers étaient depuis plusieurs jours à la recherche de deux véhicules pouvant transporter de la drogue et avaient repéré dimanche un utilitaire près de la frontière espagnole dans les Pyrénées-Orientales. C'est en les suivant qu'ils ont saisi lundi la drogue mais aussi quatre portables et plus de 3000 euros en espèces, et arrêté deux hommes de 35 et 42 ans, selon la radio. Contactés par l'AFP, ni le parquet de Lyon ni la police n'ont communiqué à ce stade.

La cocaïne, deuxième substance illicite la plus consommée dans le monde après le cannabis, fait en France partie des drogues, avec la MDMA/Ecstasy, dont la consommation chez les adultes a augmenté significativement ces dix dernières années. En 2025, selon l'office anti-stupéfiants (Ofast), 84,3 tonnes de cocaïne ont été saisies en France, dont 59,5 tonnes acheminées par voie maritime.