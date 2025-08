De nouveaux foyers de dermatose nodulaire contagieuse ont été détectés en Savoie et Haute-Savoie. La maladie, non transmissible aux humains, affecte désormais 64 foyers dans 35 élevages. Une campagne de vaccination est en cours pour 310'000 vaches dans la région.

Plus d'une dizaine de nouveaux foyers de dermatose nodulaire contagieuse (DNC), une maladie virale affectant les bovins, a été détectée depuis début août en Savoie et Haute-Savoie, a indiqué mardi le ministère de l'Agriculture.

La maladie, détectée pour la première fois le 29 juin en Savoie et non transmissible aux humains, a désormais été retrouvée dans 64 foyers répartis dans une dizaine de communes des deux départements, affectant 35 élevages, selon les nouvelles données du ministère, datées du 4 août.

Tous les bovins des élevages affectés devront être euthanasiés, rappelle le ministère, qui ne précise pas leur nombre. Par ailleurs, la campagne de vaccination des quelque 310'000 vaches se trouvant dans un rayon de 50 kilomètres autour des foyers de DNC poursuit son cours.

«Un travail énorme pour vacciner»

Pour Philippe Calloud, porte-parole de la Confédération paysanne de Savoie, syndicat qui réclame la fin de la politique d'abattage total des troupeaux affectés, «l'épidémie reste sur les mêmes secteurs (géographiques), mais (...) bouge quand même au rythme des mouches et des taons» qui la propagent en piquant les vaches. «Les insecticides ne tuent pas tous les insectes, et une bonne partie des insectes partent sur les troupeaux d'à côté et disséminent l'épidémie», a-t-il dit à l'AFP.

Selon lui, le nombre de bêtes abattues s'élève désormais «certainement à plus de 1600, 1700 bêtes». Les vétérinaires ont livré «un travail énorme pour vacciner, et aujourd'hui on constate que ça ne sert à rien, puisqu'on continue à faire des abattages préventifs, des bêtes en excellente santé, et d'incinérer la viande», affirme-t-il, déplorant une politique «qui dépasse l'entendement pour nous, et tout ça aux frais du contribuable».

«Les incinérateurs sont complètement saturés» et les autorités ont «dû trouver d'urgence d'autres incinérateurs» hors des deux départements affectés par la maladie, souligne Philippe Calloud. La ministre de l'agriculture Annie Genevard s'est pour sa part indignée lundi soir sur X contre de «fausses informations» faisant état de transport dans le Cantal de carcasses de bovins où elles seraient susceptibles de disséminer la maladie.

«Cessez de propager de fausses informations sur un sujet aussi grave! Les carcasses sont désinfectées, désinsectisées, bâchées et transportées dans des bennes traitées chaque jour. Les services de l'Etat sont mobilisés sur place pour contrôler chaque étape», écrit la ministre, s'adressant au souverainiste de droite Florian Philippot qui relayait une vidéo en ce sens.