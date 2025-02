Le Conseil d'État a rejeté le recours de C8 et NRJ12 contre la décision de l'Arcom de ne pas renouveler leurs fréquences. Les deux chaînes cesseront d'émettre le 28 février, mais pourraient postuler à nouveau pour des fréquences vacantes en juin.

Le dernier recours de C8 et NRJ12 pour garder leur fréquence télé rejeté

Nouveau coup de massue pour Cyril Hanouna après le rejet du dernier recours de C8 et NJR12. Photo: Christophe Ena

Le Conseil d'État a rejeté mercredi le dernier recours des chaînes télé C8 et NRJ12 contre le non-renouvellement de leur fréquence par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, et toutes deux cesseront donc d'émettre le 28 février au soir.

Dans sa décision, le Conseil d'État demande toutefois à l'Arcom d'étudier la possibilité d'un nouvel appel à candidatures pour quatre fréquences qui seront vacantes à partir de juin. En théorie, cela pourrait permettre à C8 et NRJ12 de postuler à nouveau.

«Décision inédite»

Le groupe Canal+ a dénoncé mercredi «l'éviction pure et simple» de sa chaîne C8. Dans un communiqué, le groupe"déplore vivement» une décision «incompréhensible».

«Cette décision, inédite dans l'histoire de la TNT, conduit à une éviction pure et simple de la chaîne C8, installée dans le paysage audiovisuel depuis près de 20 ans», écrit le groupe de Vincent Bolloré, assurant qu'un «écosystème tout entier se retrouve sacrifié». Selon Canal+, la fin de C8 – et de Cyril Hanouna – fait peser une menace sur l'emploi de «400 collaborateurs et prestataires» de la chaîne.