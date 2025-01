Malgré les critiques, Cyril Hanouna pourrait débarquer sur W9 et Fun Radio

Cyril Hanouna devrait rejoindre W9 et Fun Radio pour animer une émission de divertissement. Photo: KEYSTONE

Cyril Hanouna pourrait bientôt étendre son empire médiatique. Selon le patron de RTL, Régis Ravanas, des discussions «avancées» seraient en cours pour que l’animateur vedette rejoigne W9 et Fun Radio, marquant un possible tournant dans sa carrière et son influence audiovisuelle. Les discussions entre Cyril Hanouna et le groupe M6 sont «avancées» pour son arrivée la saison prochaine sur la chaîne W9 et la station Fun Radio, a déclaré vendredi le président de RTL, qui fait aussi partie de ce groupe.

«Il y a des discussions avancées avec Cyril Hanouna et effectivement, il pourrait rejoindre Fun Radio la saison prochaine si on conclut l'accord», a indiqué Régis Ravanas, sur BFM Business. Après les premières rumeurs le 24 janvier, la direction du groupe a présenté ce projet de recrutement en interne pour «que les collaborateurs sachent dans quel état d'esprit se faisait ce partenariat possible», selon Régis Ravanas.

Une arrivée qui divise

«On a rappelé que c'était un projet de divertissement, que ça n'était pas un projet sociétal ou politique, que c'était pour des antennes qui étaient W9 et Fun Radio, donc c'est quelque chose de très différent de ce que fait aujourd'hui Cyril», a-t-il fait valoir.

Ce projet suscite des résistances au sein du groupe, en raison de la personnalité polémique de l'animateur. Mardi, les Sociétés des journalistes (SDJ) de la chaîne M6 et de RTL ont indiqué qu'une «vaste majorité des journalistes s'était prononcée contre l'arrivée potentielle de Cyril Hanouna au sein du groupe».

Le 24 janvier, l'une des vedettes de M6, Karine Le Marchand, avait déjà protesté bruyamment contre cette hypothèse. «S'il vient, je m'en vais», avait tonné la présentatrice de «L'amour est dans le pré» dans le quotidien Libération.

Polémique sur polémique

Depuis plusieurs mois, l'avenir de Cyril Hanouna agite le PAF. La chaîne C8, dont il est la vedette, va s'arrêter le 28 février, car l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, n'a pas renouvelé son autorisation d'exploiter une fréquence de la TNT (télévision numérique terrestre). Propriété du groupe Canal+, dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, C8 a cumulé 7,6 millions d'euros d'amende en raison des dérapages de Cyril Hanouna, qui présente notamment l'émission «Touche pas à mon poste» (TPMP).

Outre la télévision, l'animateur officie à la radio sur Europe 1. En juin, son traitement de l'actualité politique avant les législatives avait été jugé «largement univoque» par l'Arcom, avec une surreprésentation de l'extrême droite. Mercredi, le président de Canal+, Maxime Saada, a tout de même déclaré que son groupe «continu à discuter» avec Cyril Hanouna pour qu'il reste en son sein.