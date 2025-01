Cyril Hanouna sera-t-il bientôt sur les écrans de M6?

Les journalistes de M6 et RTL s'opposent à l'arrivée potentielle de Cyril Hanouna pour des émissions de divertissement. Malgré les garanties de la direction, une majorité craint l'impact sur leur travail et l'image du groupe.

Le groupe M6 cherche à recruter Cyril Hanouna. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

L'avenir de Cyril Hanouna agite le PAF: après Karine Le Marchand, les journalistes de M6 et RTL se sont opposés mardi à la possible arrivée de l'animateur pour des émissions «apolitiques» loin de celles qui font polémique sur C8.

«La direction du groupe M6 a souhaité rencontrer» les représentants de ses rédactions «pour préciser les contours des projets d'émissions qui seraient proposées à l'animateur», rapportent les sociétés de journalistes (SDJ) de M6 et RTL dans un communiqué transmis à l'AFP.

Encadrement du programme

«La direction présente un projet d'émissions de divertissement, apolitiques, portant principalement sur l'actualité des médias», qui «ne traiterait d'aucun sujet polémique ni politique», expliquent les SDJ. «Cette collaboration avec Cyril Hanouna serait conforme aux valeurs du groupe M6», tandis qu'«une série de garde-fous sont prévus pour encadrer ces programmes», ajoutent-elles.

Pas de quoi rassurer les troupes. Consultée dans la foulée par les SDJ, «une vaste majorité des journalistes s'est prononcée contre l'arrivée potentielle de Cyril Hanouna au sein du groupe», qui comprend notamment les chaînes de télé M6 et W9 et la radio RTL. La chaîne de Hanouna, C8, va s'arrêter le 28 février, car l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, n'a pas renouvelé son autorisation d'exploiter une fréquence de la TNT (télévision numérique terrestre).

Complot et fausses informations

Propriété du groupe Canal+, dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, C8 a cumulé 7,6 millions d'euros d'amende en raison des dérapages de Hanouna, son animateur vedette, aux commandes de l'émission «Touche pas à mon poste» (TPMP).

Son programme a notamment été épinglé «pour avoir relayé de fausses informations, pour manque de pluralisme, pour avoir relayé des propos discriminants, pour avoir manqué de retenue dans la diffusion d'images susceptibles d'humilier des personnes, ou encore pour avoir relayé à plusieurs reprises des théories du complot», rappellent les SDJ de M6 et RTL.

«S'il vient, je m'en vais»

«Cette ligne, rassemblant désinformation, insultes, prises de positions orientées vers l'extrême droite, suscite la vive inquiétude de nos rédactions», soulignent-elles. «Nous nous adressons à tout le monde, sans être clivants, ni stigmatisants, avec sérieux, rigueur et neutralité, en respectant des règles déontologiques journalistiques claires», ajoutent-elles, appelant le groupe à maintenir «ce cap sur ses antennes».

«La direction certifie que le projet proposé à Cyril Hanouna» par le groupe M6 «sera assorti de garanties, et n'aura rien à voir avec ses émissions actuelles». Mais «les rédactions de M6 et RTL craignent que son arrivée dans le groupe n'ait des conséquences néfastes sur leur travail et la perception que les téléspectateurs et l'opinion publique en ont», font-elles valoir.

Vendredi, l'une des vedettes de M6, Karine Le Marchand, avait dénoncé avec fracas la possible arrivée de l'animateur au sein du groupe. «S'il vient, je m'en vais», avait tonné la présentatrice de «L'amour est dans le pré» dans le quotidien Libération.

Quel avenir pour Hanouna?

Depuis plusieurs mois et l'annonce de la fin de C8, les rumeurs vont bon train sur l'avenir de Hanouna. Début janvier, le président du groupe Canal+, Maxime Saada, a indiqué qu'il n'était «pas acté» que Hanouna y reste, même si c'est ce que souhaite l'entreprise.

L'animateur lui-même a avancé début janvier une «piste sérieuse»: basculer sur CStar, autre chaîne du groupe Canal+, pour «un talk show de type TPMP de 18h00 à 21h30». Ces derniers mois, il a également évoqué le projet de diffuser des programmes sur internet. Outre la télévision, il officie à la radio sur Europe 1, également dans le giron de Vincent Bolloré.

Dans un précédent message interne diffusé vendredi et consulté par l'AFP, la SDJ de M6 avait déjà fait état d'échanges avec la direction de l'information du groupe au sujet de Cyril Hanouna, évoquant une possible arrivée sur W9 «en septembre». «Rien n'est signé+», rapportait la SDJ de M6. Sollicitée par l'AFP, la direction du groupe M6 n'a pas réagi.