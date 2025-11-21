Costco ouvre un magasin à Mulhouse, à seulement 25 minutes en voiture de Bâle. Le détaillant américain attire les clients avec des prix avantageux et de grands emballages. Blick compare les prix des produits courants avec ceux des fournisseurs suisses.

1/5 Costco ouvre un magasin à Mulhouse, en France, les Suisses prennent d'assaut le magasin. Photo: STEFAN BOHRER

Patrik Berger et Martin Schmidt

Une succursale de l'enseigne américaine Costco a ouvert ses portes jeudi 20 novembre à Mulhouse, en France, marquant le début d'une nouvelle ère pour le shopping transfrontalier. Situé à seulement deux heures en voiture de La Chaux-de-Fonds, le magasin cible particulièrement les clients suisses. L'objectif? Appâter les consommateurs sensibles aux prix. En effet, les emballages volumineux et la vente d'articles sur palettes fait baisser le prix de vente et augmente la marge de Costco.

Dès le premier jour, 486 Suisses ont payé la cotisation annuelle de 36 euros. C'est la seule façon de faire ses courses chez Costco. Mais est-ce vraiment rentable? Blick a comparé les prix de Costco avec ceux de détaillants suisses pour des produits du quotidien, en convertissant les prix en francs suisses.

1 Coca-Cola

Chez Costco, le Coca-Cola en canettes de 0,33 cl, vendu par lot de 24, coûte l'équivalent de 13,65 francs suisses, soit 57 centimes la canette. Chez Landi, le même lot de 24 canettes coûte 14,60 francs suisses, soit 61 centimes la canette. Costco est donc 6,5% moins cher.

2 Red Bull

Chez Costco, 24 canettes de Red Bull coûtent 24 francs suisses, soit 1 franc la canette. Chez Coop, le même pack coûte 35,60 francs suisses, soit 1,48 franc la canette. Costco est donc 32,5% moins cher.

3 Les couches

Les parents le savent: les couches peuvent vite coûter cher! Chez Costco, un paquet Giga-XXL de 108 couches Pampers Baby Dry coûte 31 francs suisses, soit 29 centimes la couche. Chez Galaxus, le même paquet coûte 46,90 francs suisses, soit 43 centimes la couche. Costco est donc 32,5% moins cher.

4 Les lames de rasoir

Qu'en est-il des lames de rasoir? Costco propose un paquet de 16 lames Gillette Mach 3 Turbo à 43,25 francs suisses, soit 2,70 francs la lame. Chez Ottos, le même paquet coûte 29,95 francs, soit 1,87 franc la lame. Costco est donc 44,4% plus cher.

5 Shampooing

Le shampooing Elsève Color Vive est uniquement disponible en lot de deux chez Costco. Deux bouteilles d'un litre coûtent 15,05 francs suisses, soit 7,55 francs le litre. Chez Galaxus, le litre coûte 11,90 francs. Costco est donc 36,5% moins cher.

6 Dentifrice

Il y a aussi des différences de prix importantes sur le dentifrice. Quatre tubes de Parodontax Protection Complète coûtent 19,75 francs suisses chez Costco, soit 4,95 francs le tube. Migros vend un tube à 7,95 francs. Costco est donc 37,5% moins cher.

7 Chocolat

Les Américains sont-ils aussi plus compétitifs sur le chocolat suisse? Un sachet d'un kilo de truffes Lindor coûte 27,30 francs suisses chez Costco. Le même produit est disponible sur la boutique en ligne de Lindt pour 38 francs. Costco est donc 28,2% moins cher.

8 Eau minérale

Vous pouvez même faire des économies sur l'eau! Chez Costco, 24 bouteilles d'Evian (0,5 litre) coûtent 8,45 francs suisses, soit 35 centimes la bouteille. Chez Coop, le même lot de 24 bouteilles coûte 11,20 francs, soit 47 centimes la bouteille. Costco est donc 24,5% moins cher.

9 Serviettes hygiéniques

Chez Costco, 68 serviettes hygiéniques Always (protection longue durée) coûtent 3,30 francs suisses, soit 5 centimes l'unité. Chez Coop, 54 serviettes hygiéniques sont vendues à 4,55 francs suisses, soit 8 centimes l'unité. Costco est donc 37,5% moins cher.

10 Adoucisseurs d'eau

Les adoucisseurs d'eau protègent votre lave-linge de dommages coûteux. Chez Costco, 75 pastilles Calgon Power Tabs coûtent 18,80 francs suisses, soit 24 centimes la pastille. Migros en vend 50 pour 19,90 francs, soit 40 centimes la pastille. Costco est donc 40% moins cher.