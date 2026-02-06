Sonia Mabrouk annonce sa démission de la chaîne CNews.

Sonia Mabrouk, figure de proue de CNews, a annoncé le 6 février 2026 sa démission, dénonçant le maintien à l'antenne de Jean-Marc Morandini, condamné pour corruption de mineurs.

AFP Agence France-Presse

Sonia Mabrouk, une des vedettes de CNews, a annoncé vendredi à l'AFP avoir présenté sa démission de la chaîne, après le maintien de Jean-Marc Morandini à l'antenne malgré ses condamnations définitives notamment pour corruption de mineurs.

La journaliste a constaté une «altération certaine et effective de (s)a relation avec une partie de la direction de CNews» depuis sa prise de distance avec le maintien de Jean-Marc Morandini, explique-t-elle dans un communiqué. «Hier, aujourd'hui, comme demain, ma boussole restera la préservation de l'intérêt des victimes», ajoute-t-elle.

«Je n'en dors pas»

Le 20 janvier, Sonia Mabrouk avait été la première figure de CNews à s'exprimer: interpellée en direct par son invité, le député socialiste Jérôme Guedj, elle avait répondu que «le respect» qu'elle voue à sa direction n'équivaut pas à «cautionner» ce maintien de Jean-Marc Morandini.

«J'avoue que je n'en dors pas depuis plusieurs jours», avait ajouté celle qui mène chaque matin «La grande interview», codiffusée sur CNews et Europe 1, ainsi que «Midi news» sur CNews. «Mes propos, pourtant largement partagés notamment en interne, ont conduit à une situation que je déplore mais dont je prends acte», a dit Sonia Mabrouk vendredi. La journaliste de 48 ans a précisé qu'elle restera à l'antenne de CNews le temps de son préavis, d'un mois.