«Une seconde chance»
Condamné pour corruption de mineurs, Morandini renonce à «tout recours»

Jean-Marc Morandini, condamné pour corruption de mineurs, annonce le 30 janvier 2026 qu'il renonce à tout recours. Toujours à l'antenne de CNews, il demande une seconde chance sur le réseau social X.
Jean-Marc Morandini renonce à faire recours.
L'animateur Jean-Marc Morandini, condamné définitivement pour corruption de mineurs mais maintenu malgré cela à l'antenne de sa chaîne CNews, a annoncé vendredi qu'il renonçait à «tout recours» et demandé de lui «accorder une seconde chance».

«Après 10 ans de procédure, j'ai fait le choix d'y mettre un terme en renonçant à tout recours», a-t-il indiqué sur le réseau social X, alors qu'il envisageait jusqu'alors de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme. «Je remercie du fond du coeur celles et ceux qui accepteront désormais de m'accorder une seconde chance», a ajouté celui dont le maintien sur CNews fait débat.

