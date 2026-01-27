DE
FR

Déjà coupable de corruption de mineurs
Jean-Marc Morandini définitivement condamné pour harcèlement sexuel

Jean-Marc Morandini a renoncé à son pourvoi en cassation, rendant définitive sa condamnation pour harcèlement sexuel. Le 14 janvier, l'animateur avait été définitivement condamné pour corruption de mineurs.
Publié: 14:49 heures
1/2
L'animateur Jean-Marc Morandini s'est désisté jeudi de son pourvoi en cassation contre sa condamnation pour harcèlement sexuel.
Photo: IMAGO/Starface
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'animateur Jean-Marc Morandini s'est désisté jeudi de son pourvoi en cassation contre sa condamnation pour harcèlement sexuel, la rendant donc à son tour définitive, a appris mardi l'AFP de source judiciaire, confirmant une information de BFMTV.

Le 14 janvier, la Cour de cassation avait déjà rendu définitive une autre condamnation à son encontre, pour corruption de mineurs. Malgré cela, CNews a maintenu l'animateur sur sa chaîne, entraînant une prise de distance de plusieurs figures de l'antenne et la mise sous pression de la chaîne.

Développement suit

Articles les plus lus
    Articles les plus lus