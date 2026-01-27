AFP Agence France-Presse
L'animateur Jean-Marc Morandini s'est désisté jeudi de son pourvoi en cassation contre sa condamnation pour harcèlement sexuel, la rendant donc à son tour définitive, a appris mardi l'AFP de source judiciaire, confirmant une information de BFMTV.
Le 14 janvier, la Cour de cassation avait déjà rendu définitive une autre condamnation à son encontre, pour corruption de mineurs. Malgré cela, CNews a maintenu l'animateur sur sa chaîne, entraînant une prise de distance de plusieurs figures de l'antenne et la mise sous pression de la chaîne.
