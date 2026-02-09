Jean-Marc Morandini doit démissionner, a déclaré François-Xavier Bellamy. Le responsable de droite était le dernier invité sur CNews de l'animatrice démissionnaire Sonia Mabroux.

AFP Agence France-Presse

«Partez, démissionnez!»: l'invité de l'émission de Sonia Mabrouk lundi, l'eurodéputé François-Xavier Bellamy (LR), a appelé Jean-Marc Morandini à quitter CNews après ses condamnations, en plein direct de cette interview diffusée à la fois sur la chaîne de télé et la radio Europe 1.

Sonia Mabrouk a démissionné vendredi de CNews mais pas d'Europe 1, à cause de son désaccord sur le maintien de Jean-Marc Morandini à l'antenne de la chaîne. Ceci ses condamnations définitives, pour corruption de mineurs et harcèlement sexuel.

CNews a malgré tout codiffusé lundi l'interview de François-Xavier Bellamy que la journaliste réalisait pour Europe 1, dans les locaux de la radio. Avant la démission de Sonia Mabrouk, son interview quotidienne était filmée dans les locaux de CNews et déjà codiffusée par les deux médias, tous deux dans le giron du miliardaire conservateur Vincent Bolloré.

«Je voudrais vous dire merci»

Alors que l'interview portait sur le financier américain et criminel sexuel Jeffrey Epstein et ses liens avec des personnalités en France, François-Xavier Bellamy s'est adressé à Sonia Mabrouk: «Je voudrais vous dire merci pour le courage que vous avez eu (...) de rappeler que c'est la conscience qui doit l'emporter à la fin».

L'eurodéputé et vice-président des Républicains a ensuite interpellé à distance Jean-Marc Morandini: «M. Morandini, je ne suis pas juge, vous avez déjà été jugé et vous avez été condamné. Je n'ai rien contre vous mais la seule chose que j'ai à vous dire, c'est: partez, démissionnez!».

«Vous avez certainement le droit de continuer d'écrire votre vie mais cela n'implique pas pour autant qu'il faille imposer, en particulier aux victimes et à tous ceux dans notre pays qui ont été victimes d'atteintes sexuelles quand ils étaient mineurs, le sentiment que vous êtes parfaitement indifférent à la souffrance que vous avez causée», a insisté l'homme politique.

Parallèle avec Jack Lang

François-Xavier Bellamy a fait un parallèle avec Jack Lang, qui a démissionné de la présidence de l'Institut du monde arabe (IMA) après avoir été mis en cause pour ses liens avec Jeffrey Epstein: «Il n'y a aucune raison qu'on ait des indignations à géométrie variable», a-t-il dit, en appelant l'animateur «à ne pas abîmer le travail» de la rédaction de CNews.

Après ce plaidoyer, Sonia Mabrouk a répondu à son invité: «Vous dites que chacun écrit sa vie et prend ses responsabilités, j'ai pris les miennes et je pense que vos propos ont un écho important».

Condamnations définitives

Le 14 janvier, la Cour de cassation a rendu définitive la condamnation de Jean-Marc Morandini pour corruption de mineurs, pour des messages de nature sexuelle envoyés à trois adolescents entre 2009 et 2016. Pour ces faits, il a été condamné à deux ans de prison avec sursis. Il a une interdiction définitive d'exercer une profession en contact avec des mineurs.

En outre, l'animateur a renoncé le 22 janvier à contester une condamnation pour harcèlement sexuel dans un autre dossier, ce qui la rend définitive. Dans ce dossier, il a été condamné en appel en janvier 2025 à 18 mois de prison avec sursis, reconnu coupable d'avoir «usé de pressions pour obtenir un acte sexuel» de la part d'un jeune comédien.



