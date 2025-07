La ville française des Sables d'Olonnes sévit contre les touristes en maillot de bain ou torse nus dans les rues. Photo: Shutterstock

Luisa Gambaro Journaliste

Si vous avez prévu des vacances à la mer cet été, pensez à vous rhabiller en quittant la plage, car vous risquez une amende salée. La petite commune française des Sables d'Olonnes, sur la côte atlantique, en a plus qu'assez des touristes à moitié nus dans ses rues, rapporte francebleu, relayé par CNN ce lundi 28 juillet.

La ville française des Sables d'Olonnes sévit contre les touristes en maillot de bain ou torse nus dans les rues. Photo: Yannick Moreau / Facebook

Le maire de la commune, Yannick Moreau, a donc publié un rappel à l'ordre très clair contre ce comportement «indécent» sur Facebook. A présent, se promener torse nu ou en maillot de bain en ville sera passible d'une amende de 150 euros. Dans sa publication, le maire annonce que la police municipale est en alerte pour faire respecter cette règle.

Assez de plage pour tous les slips

Pour le maire, «c'est une question de respect pour les Sablais» mais aussi d'hygiène. «Pour arborer vos pectoraux et votre plus beau maillot aux Sables d'Olonne: 11 km de plages sont à votre disposition», ajoute-t-il.

Les réactions sous sa publication sont assez enthousiastes: «Nous n'avons pas envie de regarder de la viande grasse de produits solaires, de sueur malodorante, et poilu en tout genre, maigres ou gros, jeunes ou vieux, merci d'avoir un minimum de respect et d'éducation», commente une locale. «Mes parents sont commerçants, ils demandent parfois aux gens de se rhabiller», s'amuse une autre.

«Personne ne veut voir ton torse de pigeon, mec!»

Même quelques touristes anglophones semblent approuver cette règle: «Hourra! Je suis allé en vacances aux Bermudes, et un chauffeur de bus refusait de laisser monter un homme parce que sa chemise était déboutonnée. Il lui a dit: 'Personne ne veut voir ton torse de pigeon, mec!' Je suis d'accord», se réjouit Andrea Butler.

La commune des Sables d'Olonnes n'est pas la première à sévir contre les torses nus et les maillots de bain dans les rues. Les villes françaises d'Arcachon et de La Grande-Motte ont mis en place la même amende. Et en 2023, la ville de Malaga en Espagne a poussé le concept encore plus loin en instaurant une amande de 750 euros.