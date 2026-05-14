Un paquebot britannique, confiné mercredi à Bordeaux après une épidémie de gastro-entérite touchant des passagers, reprendra sa route jeudi soir vers l’Espagne, selon les autorités portuaires.

AFP Agence France-Presse

Un paquebot de croisière à bord duquel plus de 1.700 personnes ont été confinées durant une journée d'escale mercredi à Bordeaux (sud-ouest), en raison d'une épidémie de gastro-entérite, va quitter la ville jeudi soir comme prévu initialement, a-t-on appris auprès du port.

Selon la capitainerie jointe par l'AFP, le départ du paquebot «Ambition», actuellement au mouillage sur un quai du centre-ville, est annoncé pour 18H00 (16H00 GMT) en période de marée haute sur la Garonne, ce qui facilite la circulation des gros navires.

Propriété de la compagnie britannique Ambassador Cruise Line, parti des îles Shetland au nord de l'Écosse le 6 mai, il avait précédemment fait escale à Belfast, Liverpool et Brest, où des «symptômes digestifs» avaient été signalés en début de semaine parmi les 1233 passagers, en majorité des Britanniques et des Irlandais âgés. L'un d'eux âgé de 92 ans était par ailleurs décédé à bord lundi après un arrêt cardiaque, sans lien avec l'épidémie de gastro-entérite, selon les autorités.

L'interdiction de débarquer a été levée

Sur fond d'inquiétude internationale autour de l'hantavirus, dont un foyer a été détecté sur un navire de croisière en Argentine, et face aux «manques d'informations» initiales sur la situation médicale à bord, le bateau avait été placé en quarantaine à son arrivée à Bordeaux mercredi matin par la préfecture du département de la Gironde. Après la confirmation par des analyses d'«un épisode de gastroentérite d'origine virale» à bord, l'interdiction de débarquer avait été levée mercredi soir par les autorités.

La compagnie britannique avait annoncé sur Facebook la reprise des excursions programmées à terre pour les passagers en bonne santé et le maintien de «procédures de surveillance médicale et d'isolement» pour les malades. Selon son itinéraire initial, le navire doit se diriger vers le nord de l'Espagne, avant de rentrer à Liverpool le 22 mai.



