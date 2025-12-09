Le vote du budget de la Sécurité sociale à l'Assemblée nationale s'annonce serré. Laurent Wauquiez (LR) appelle à éviter le «blocage» et privilégie une abstention, tandis que le groupe Horizons s'abstiendra à «une très large majorité».

Le patron du groupe LR Laurent Wauquiez a demandé mardi à ses troupes d'éviter le «blocage» du budget de la Sécurité sociale soumis au vote à l'Assemblée, et à privilégier une abstention «majoritaire», quand le groupe Horizons, également décisif, va s'abstenir à «une très large majorité».

Dans la colonne des plus, Laurent Wauquiez a listé une «suppression de la quasi-totalité des hausses d'impôts», une «défiscalisation des heures supplémentaires», et «la revalorisation des retraites», selon un participant à une réunion de groupe.

Dans la colonne des moins: «de nouvelles taxes», des réductions d'allègements de cotisations patronales, une surtaxe sur les mutuelles et «évidemment la suspension de la réforme des retraites», a-t-il énuméré, évoquant un manque de «sérieux budgétaire». Mais le groupe des députés LR «ne doit pas être un facteur de blocage, vu les avancées obtenues», a affirmé le député de la Haute-Loire, se prononçant lui-même «assez fortement en direction de l'abstention», et appelant à «une tendance majoritaire» en ce sens dans le groupe.

«Un texte pas votable»

Selon une source au groupe LR interrogée en milieu de journée, jusqu'à «quinze députés» LR pourraient voter pour le texte, quand une autre jugeait l'estimation «possible» mais restait très prudent sur le verdict final. «Ce texte n'est pas votable», nos députés «auront le choix de l'abstention ou de voter contre», avait asséné dimanche le patron du parti Bruno Retailleau, qui n'est pas lui-même député mais siège au Sénat.

Quant au groupe Horizons, du parti d'Édouard Philippe, «il ne peut soutenir de façon aveugle un budget qui suspend la réforme des retraites et aggrave le déficit», a estimé son président Paul Christophe lors d'une réunion de groupe. «Notre position elle est claire. Il ne s'agit bien évidemment pas de nous associer aux artisans du chaos, mais nous, dans une très large majorité, nous nous abstiendrons», a-t-il ensuite précisé devant la presse.

Alors que le vote sur ce budget prévu en fin de journée s'annonce serré, les députés LR, Horizons (parti d'Edouard Philippe) et les écologistes, détiennent conjointement la clé du scrutin. En cas de vote favorable, le projet de loi pourrait continuer son chemin au Sénat avant un vote définitif à l'Assemblée. En cas de rejet il serait presque impossible de faire aboutir le texte, ouvrant une période de forte incertitude pour le gouvernement de Sébastien Lecornu.



