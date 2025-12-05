L'Assemblée nationale a adopté la partie «recettes» du budget de la Sécurité sociale. Les débats se poursuivent sur ce projet de loi crucial pour le financement du système de santé français.

AFP Agence France-Presse

Dans un scrutin à suspense, l'Assemblée nationale a adopté de peu vendredi la partie «recettes» du projet de budget de la Sécu, un vote crucial qui permet de poursuivre les débats sur la partie dépenses et notamment la «suspension» de la réforme des retraites.

La chambre basse a adopté cette partie «recettes» par 166 voix contre 140 avec le soutien des députés Renaissance, MoDem, du PS et des indépendants de Liot. L'alliance RN-UDR, LFI et les écologistes ont voté contre, quand LR et Horizons, membres du camp gouvernemental, se sont majoritairement abstenus. Les débats reprendront à 15H00 sur la partie «dépenses». Le vote global sur le texte est prévu mardi.

