Radio France et France Télévisions ont assigné en justice CNews, Europe 1 et le JDD pour «dénigrement». Cette action marque une nouvelle escalade dans le conflit entre les médias privés de Vincent Bolloré et l'audiovisuel public français.

Delphine Ernotte, directrice générale de France Télévisions, à Cannes, le 19 mai 2022. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Nouvelle escalade dans le conflit entre les médias privés de la galaxie de Vincent Bolloré et l'audiovisuel public: Radio France et France Télévisions ont assigné en justice les médias CNews, Europe 1 et le JDD. Des plaintes ont été déposées pour «dénigrement», a-t-on appris mardi de source proche, confirmant une information du Figaro.

Les deux groupes publics n'ont pas fait de commentaire sur cette action en justice engagée séparément auprès du tribunal des activités économiques. Dans un article publié sur son site, Le Figaro indique que la plainte a été déposée «la semaine dernière» pour «dénigrement», qui «est un grief constitutif de la concurrence déloyale». Il précise que Radio France et France Télévisions «se sont concertés» mais qu'ils ont «agi séparément».

Contactée, la direction de la radio Europe 1 a indiqué «ne pas commenter» ces informations. Le présentateur vedette de CNews Pascal Praud a réagi dans son émission du soir, «L'Heure des pros 2», en affirmant que si CNews et Europe 1 disent «du mal de l'audiovisuel public», c'est «bien souvent en réponse» à des attaques contre cette chaîne d'info et cette radio. «S'ils attaquent, on va attaquer (...) Et, je vous dis, on va s'amuser sur le dénigrement», a-t-il ajouté. Il a en particulier ciblé un récent billet, qu'il a qualifié de «dégueulasse», du chroniqueur Bertrand Chameroy se moquant de CNews sur la radio publique France Inter.

«De l'extrême droite»

Le conflit entre ces deux blocs médiatiques a explosé en septembre dans le sillage de l'affaire Legrand-Cohen, deux journalistes du service public accusés de connivence avec le Parti socialiste. Ces hostilités ont été déclenchées avec une vidéo diffusée début septembre par le média L'Incorrect, source d'une vive polémique politico-médiatique.

Cette affaire a été amplement commentée sur CNews, Europe 1 et le Journal du dimanche (JDD), qui y ont vu un signe de partialité politique du service public. France Télévisions et Radio France ont contre-attaqué en saisissant l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel auprès duquel ils ont dénoncé «une campagne de dénigrement», dont le «caractère outrancier et déséquilibré» dépasse «le simple débat d'opinions».

«La galaxie médiatique de Vincent Bolloré veut la peau de l'audiovisuel public, réclame sa privatisation», avait déclaré Delphine Ernotte Cunci, la présidente de France Télévisions, dans une interview au Monde mi-septembre. «Il faut admettre que CNews est un média d'opinion. Qu'ils assument d'être une chaîne d'extrême droite!», avait-elle ajouté.

Le patron de CNews, Serge Nedjar, avait réagi en dénonçant un «manque de mesure et de responsabilité de la part de la présidente de France Télévisions». Après avoir entendu Mmes Ernotte Cunci et Sibyle Veil, présidente de Radio France, sur l'affaire Legrand-Cohen, l'Arcom avait indiqué vouloir «approfondir ses travaux sur l'impartialité du service public».