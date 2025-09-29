CNews bat son propre record d'audience en septembre avec 3,9% de part d'audience, consolidant sa position de première chaîne d'info continue en France. La chaîne creuse l'écart avec BFMTV, malgré les controverses sur son orientation éditoriale.

Pascal Praud, figure de proue de la chaîne CNews qui vient de pulvériser son record historique. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

ATS Agence télégraphique suisse

CNews a battu en septembre son propre record d'audience, confortant son statut de première chaîne d'info continue, selon les chiffres Médiamétrie publiés lundi. Avec 3,9% de part d'audience (PDA) en moyenne, la chaîne dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré creuse encore l'écart avec BFMTV (2,9%), classée deuxième des chaînes info.

BFMTV touche pourtant plus de téléspectateurs (presque 48 millions par mois contre 40 pour CNews), mais sa concurrente bénéficie du fait que les gens la regardent plus longtemps. LCI est troisième (2,2%) et franceinfo dernière (1,1%).

Le précédent record de CNews avait été atteint en juin avec 3,6% de PDA. Septembre est le neuvième mois de suite où elle est en tête des chaînes info. Cinquième chaîne nationale en juin, CNews, dirigée par Serge Nedjar, a en outre enregistré un record sur une journée le 10 septembre, lors du mouvement «Bloquons tout», avec 6,3% de PDA.

CNews, qui appartient au groupe Canal+, est régulièrement accusée par des politiques de gauche de promouvoir des idées d'extrême droite, ce qu'elle conteste.

De leur côté, les médias dans la sphère de Vincent Bolloré accusent ceux de Radio France et France Télé de partialité en faveur de la gauche. Ceux-ci contre-attaquent et en appellent à l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, et aux pouvoirs publics.

Hanouna sur W9

Les rapports se sont tendus depuis la rentrée. Mi-septembre, la patronne de France Télévisions Delphine Ernotte Cunci a pour la première fois qualifié CNews d'"extrême droite».

Autre enseignement des audiences de septembre: l'arrivée de l'animateur Cyril Hanouna sur W9 a grossi les chiffres de la chaîne, qui atteint 3,1% de PDA.

Son émission «Tout beau tout 9» en début de soirée est suivie par 1,5 million de téléspectateurs en moyenne pour sa dernière partie, souligne le groupe M6, auquel appartient la chaîne. W9 multiplie par six son audience dans la case par rapport à la saison dernière.