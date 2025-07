Hanouna, Salamé et les autres: le big bang des transferts télé et radio

De nombreux bouleversements médiatiques attendent les Français à la rentrée 2025. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le marché estival 2025 des animateurs télé et radio est en passe de s'achever et il a été plus agité que jamais: à la rentrée, de nombreux poids lourds changeront d'écurie, dont Cyril Hanouna, Léa Salamé et Anne-Sophie Lapix. Dirigé depuis 2024 par David Larramendy, le groupe M6 a recruté de grands noms.

Après l'arrêt de la chaîne C8 (groupe Canal+), Cyril Hanouna animera «Tout beau tout 9» à la télé sur W9 et «Tout beau tout Fun» sur Fun Radio. Son nouvel employeur lui a demandé de se recentrer sur le divertissement et d'éviter les sujets politiques... et polémiques. Autre recrutement clinquant, celui d'Anne-Sophie Lapix. Éjectée du 20h00 de France 2, elle atterrira sur RTL pour remplacer Yves Calvi au 18/20 et sur la chaîne M6 pour des entretiens dominicaux.

Léa Salamé sur France 2

RTL sera également la nouvelle maison de Marc-Olivier Fogiel, ancien directeur de BFMTV, pour une interview dans la matinale, et d'Augustin Trapenard (qui garde «La Grande Librairie» sur France 5) pour une émission hebdomadaire. Plus inattendu, RTL accueille le comédien André Dussollier, qui racontera une histoire chaque soir. Et, après 22 ans à «Fort Boyard» sur France 2, Olivier Minne a trouvé la clé pour sortir: il pilotera des jeux sur M6, dont une nouvelle version hebdomadaire du «Maillon faible».

Anne-Sophie Lapix évincée, c'est Léa Salamé qui héritera du 20h00 de France 2, pour lequel elle lâche la matinale de France Inter. Elle devra concilier ce statut très exposé avec celui de compagne d'un des leaders de la gauche, Raphaël Glucksmann. S'il se présentait à la présidentielle de 2027, «je me mettrais en retrait», a-t-elle assuré à La Tribune Dimanche.

Nombreux bouleversements

Léa Salamé partie, la première matinale de France est remaniée et allongée d'une heure, jusqu'à 11h00. Une chose ne change pas: Nicolas Demorand, qui la coprésentait avec Léa Salamé, sera toujours là, et pilotera la tranche 7h-9h. Celle de 9h à 11h le sera par Sonia Devillers.

Transfuge de BFMTV, Benjamin Duhamel mènera l'interview de 7h50, puis sera aux côtés de Nicolas Demorand pour celle de 8H20. Pour le billet d'humour de 7H55, Bertrand Chameroy remplacera Matthieu Noël. Et la revue de presse sera assurée par Nora Hamadi, à la place de Claude Askolovitch.

BFMTV vs Cnews

Début juin, la numérotation des chaînes info (BFMTV, CNews, LCI et franceinfo) a changé: elles ont été regroupées du canal 13 au 16, ce qui relance la concurrence. Après avoir fait face à de nombreux départs depuis son rachat par l'armateur CMA CGM mi-2024, BFMTV signe quelques arrivées notables. Elle récupère Julien Arnaud, évincé de «Télématin» sur France 2, Marc Fauvelle (ancien directeur de l'information de France Inter), qui remplace Benjamin Duhamel, et Dominique Tenza (ex-M6), à la matinale.

BFMTV espère une nouvelle dynamique face à CNews, désormais leader régulière des chaînes info en part d'audience. Cette dernière n'a pas annoncé de recrue mais a gardé Sonia Mabrouk, approchée par BFMTV. De son côté, LCI (groupe TF1) a fait venir de nouveaux visages pour faire mieux que sa 3e place en audience. Elle a chipé plusieurs chroniqueurs à BFMTV (Nicolas Doze, Christophe Barbier et Guillaume Farde) et fait revenir Eric Brunet.

Deux nouvelles chaînes arrivent sur la TNT: T18, née en juin, et Novo19, qui débarquera en septembre. Créée par CMI, groupe du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, la première a choisi Laurent Ruquier comme tête d'affiche, pour une émission culturelle le samedi à 20h00. Lancée par le groupe Ouest-France, la seconde a recruté Claude Askolovitch comme chroniqueur pour son talk-show du soir.

16h-18h pour Pascal Praud

Salhia Brakhlia quitte la matinale de la radio franceinfo, remplacée par Paul Larrouturou (ex-TF1). Adeline François, elle, rejoint la chaîne parlementaire LCP, après 8 ans à la matinale de BFMTV. Autre départ de BFMTV, celui d'Ashley Chevalier, qui reprendra les JT du week-end de M6. Chez Sud Radio, Jean-François Achilli, licencié de Radio France l'année dernière, conduira l'interview politique du matin.

Côté Europe 1, Pascal Praud bascule sur le 16h-18h précédemment occupé par Cyril Hanouna et transmet le 11h-13h à Christine Kelly (vedette comme lui de CNews). Stéphane Bern, lui, dit au revoir à la station et rejoint ICI, le réseau des locales de Radio France.

Une radio concurrente, RMC, fait venir Louis Sarkozy (le fils de l'ancien président) et l'ex-ministre Cécile Duflot comme chroniqueurs dans la matinale. France Culture a embauché l'écrivain Nathan Devers, chroniqueur sur CNews, pour une émission de débats le samedi.

Enfin, l'humoriste Jarry fait son retour sur TF1 dans une série et un jeu télévisé en prime time, et Faustine Bollaert remplace Laurence Boccolini aux «Enfants de la télé» sur France 2.