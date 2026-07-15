Une fuite d'acide fluorhydrique dans un terminal du port d'Anvers a blessé 127 employés. Avec 28 hospitalisations, plusieurs opérations maritimes restent suspendues ce mercredi.

AFP Agence France-Presse

Une centaine de personnes travaillant dans le port d'Anvers (Belgique) ont dû être secourues après une fuite d'acide fluorhydrique constatée sur un cargo, un incident qui continuait de perturber le trafic mercredi sur cette plateforme majeure du commerce mondial. Mercredi matin la fuite était «stabilisée», mais 28 travailleurs parmi la centaine ayant dû recevoir des soins étaient toujours hospitalisés, a indiqué la municipalité de Beveren, où l'incident s'est produit, sur la rive gauche de l'Escaut.

L'acide fluorhydrique est une substance hautement corrosive utilisée par l'industrie chimique, dont les émanations peuvent provoquer des malaises. Selon les autorités locales, la fuite a été constatée mardi soir sur un conteneur d'un cargo de la compagnie MSC amarré dans un des principaux terminaux du port, le Deurganck Dock.

Un plan médical d'urgence a été déclenché et au total 127 personnes ont été légèrement blessées. La plupart de ces travailleurs ont pu rapidement quitter l'hôpital, mais 28 d'entre eux présentant des symptômes plus graves ont été gardés «en observation», a précisé la municipalité de Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht dans un communiqué.

Celule de crise mise en place

L'autorité portuaire exploitant le deuxième port de marchandises d'Europe (après Rotterdam) a dû mettre en place une cellule de crise. Mercredi matin le trafic maritime restait suspendu à proximité du Deurganck Dock, sur cette partie de la rive gauche de l'Escaut où convergent les navires et cargos venant de la haute mer.

«Des équipes spécialisées se tiennent prêtes à retirer le conteneur du navire. A cette fin, un bac de récupération rempli de chaux est en train d'être embarqué à bord. Le conteneur sera ensuite scellé et évacué en toute sécurité», a précisé mercredi matin sur son site l'autorité portuaire, qui exploite à la fois les plateformes maritimes d'Anvers et Zeebruges.

Selon le site spécialisé Vessel Finder, le porte-conteneurs Mia Summer II de la compagnie MSC, battant pavillon libérien, était arrivé lundi soir dans le port d'Anvers en provenance de Felixstowe au Royaume-Uni.