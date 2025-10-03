Publié: il y a 4 minutes

Le pétrolier russe arraisonné au large de la France a repris sa route vers le canal de Suez. Le navire, transportant du pétrole russe vers l'Inde, se trouvait vendredi matin au large des côtes françaises dans le golfe de Gascogne.

Le pétrolier de la flotte fantôme russe a repris sa route

Au large de la France

Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le pétrolier de la flotte fantôme russe «Boracay», arraisonné par les autorités françaises, a repris sa route vers le canal de Suez dans la nuit de jeudi à vendredi, selon les sites maritimes spécialisés Marine Traffic et Vesselfinder

Le navire battant pavillon du Bénin et arraisonné samedi se trouvait vendredi matin au large des côtes françaises, dans le golfe de Gascogne (ouest), selon les mêmes sources. Il est sous sanctions européennes et transporte «une importante cargaison de pétrole» en provenance de Russie et à destination de l'Inde, selon les autorités françaises.

