Un homme arrêté lundi à Paris après avoir blessé trois femmes au couteau a vu sa garde à vue levée mardi pour raisons psychiatriques. Il a été transféré à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police.

Attaque au couteau à Paris: la garde à vue du suspect levée

Attaque au couteau à Paris: la garde à vue du suspect levée

AFP Agence France-Presse

La garde à vue de l'homme interpellé lundi après avoir blessé à l'arme blanche trois femmes, dont deux grièvement, dans le 17e arrondissement de la capitale, a été levée mardi pour raison psychiatrique et le suspect conduit à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, a indiqué le parquet de Paris à l'AFP.

A lire aussi Suspect interpellé A Paris, un homme blesse trois femmes avec deux couteaux de cuisine

«A l'issue d'un examen de comportement effectué» ce mardi, «l'état de santé du mis en cause a été déclaré incompatible avec la garde à vue», a-t-il poursuivi, précisant qu'il faisait déjà «l'objet d'un suivi psychiatrique».