A Paris, un homme armé de deux armes blanches a fait au moins trois blessés ce lundi vers Clichy. Il a été interpellé par les forces de l'ordre.

A Paris, un homme blesse au trois femmes avec deux couteaux de cuisine

A Paris, un homme blesse au trois femmes avec deux couteaux de cuisine

AFP Agence France-Presse

Un homme suspecté d'avoir blessé trois femmes lundi à Paris à l'aide de deux couteaux de cuisine, dont deux grièvement, a ensuite été rapidement interpellé, a annoncé le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez. L'attaque s'est produite vers 11h30 porte de Clichy, au nord-ouest de la capitale, avait indiqué la préfecture de police de Paris.

«Trois victimes identifiées ont été prises en charge par les secours et transportées en milieu hospitalier», a précisé la PP, sans donner plus de détail sur l'état des blessés. «Un individu muni de deux armes blanches a fait plusieurs blessés» et «a rapidement été interpellé», a-t-elle ajouté.

Deux blessées en urgence absolue

Selon le ministre de l'Intérieur, le suspect «a été interpellé par un policier de la préfecture de police hors service», dont il a salué «le courage». «Aucune» des trois femmes blessées «ne voit son pronostic vital engagé», a déclaré Laurent Nuñez à la mi-journée, lors du compte-rendu du conseil des ministres.

«Deux d'entre elles sont quand même en urgence absolue, donc sont blessées assez gravement», a-t-il ajouté. L'une a été touchée aux lombaires, l'autre à l'abdomen, a-t-il précisé. Une troisième femme a été blessée plus légèrement.

Les trois victimes sont «âgées de 19, 24 ans et 36 ans», a encore dit le ministre.

Le suspect «n'a donné qu'une identité déclarative» et «tient des propos incohérents», a poursuivi M. Nuñez, qui appelle à «rester très prudent sur les mobiles de cet acte extrêmement violent». Le parquet national antiterroriste a indiqué à l'AFP être en observation à ce stade.