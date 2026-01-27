Le porte-avions Charles De Gaulle a quitté Toulon pour un exercice multinational dans l’Atlantique Nord. Ce déploiement se déroule dans une zone stratégique marquée par des tensions autour du Groenland.

AFP Agence France-Presse

Le porte-avions français Charles De Gaulle a appareillé mardi pour un déploiement dans l'Atlantique dans le cadre d'un exercice militaire multinational, a annoncé le ministère des Armées, dans un contexte rendu instable par les appétits de Donald Trump pour le Groenland. Le ministère n'a pas précisé dans quelle partie de l'Atlantique irait le navire amiral français et son groupe aéronaval, mais des sources ayant connaissance du sujet ont précisé à l'AFP qu'il s'agissait de l'Atlantique Nord, zone sensible au coeur des récentes tensions entre Washington et l'Europe sur la défense du Groenland et périmètre d'action des sous-marins russes.

«Le groupe aéronaval (GAN) a appareillé de la base navale de Toulon pour participer à Orion 26, un exercice interarmées et interalliés de grande ampleur», a affirmé le ministère des Armées dans un communiqué. «Conduit au cours des prochaines semaines en zone Atlantique - espace de manoeuvre stratégique pour la défense des intérêts européens – cet exercice réunira les forces françaises aux côtés de leurs alliés et partenaires régionaux», a-t-il ajouté.

Périmètre sensible

Le groupe aéronaval comporte le porte-avions et ses avions, mais aussi les différents navires d'escorte et de soutien, comme par exemple une frégate de défense aérienne, un ravitailleur, un sous-marin d'attaque. Outre ses importantes capacités opérationnelles, il fait aussi office d'outil de communication stratégique et diplomatique. Aucune des sources interrogées par l'AFP n'a précisé jusqu'à quel parallèle de l'Atlantique Nord se rendrait le groupe aéronaval.

Dans cette zone manoeuvrent régulièrement les nombreux sous-marins russes de la flotte du Nord ou de la flotte de la Baltique. Ce périmètre est aussi devenu diplomatiquement sensible avec les tentatives répétées et menaçantes de l'administration américaine d'acquérir le territoire du Groenland, dépendant du Danemark, arguant que Copenhague et ses alliés européens ne font rien pour protéger ce territoire stratégique des appétits russes et chinois.

Plusieurs pays européens ont exprimé leur solidarité avec le Danemark, et la France a notamment annoncé envoyer des militaires participer à des exercices au Groenland et déployé plusieurs bâtiments. Ainsi, la frégate de défense et d'intervention (FDI) Amiral Ronarc'h a fait récemment escale à Copenhague, la frégate multimissions (Fremm) Bretagne est allée en Islande et le ravitailleur Jacques Stosskopf était récemment au large des côtes écossaises.