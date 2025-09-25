Arrivé à 10 heures au tribunal correctionnel de Paris pour la lecture de son jugement, Nicolas Sarkozy a été fixé de sa peine pour avoir reçu des millions d'euros du défunt colonel Kadhafi. L'ancien président a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs.

Nicolas Sarkozy a été fixé sur sa peine pour avoir reçu des millions d'euros du colonel Kadhafi. Photo: keystone-sda.ch

Arrivé à 10 heures ce jeudi au tribunal correctionnel de Paris, l'ancien président français Nicolas Sarkozy a découvert le jugement retenu contre lui dans l’affaire des financements libyens de sa campagne présidentielle de 2007. Il est jugé coupable d'association de malfaiteurs entre 2005 et 2007, relaxé des faits de corruption passive et de recel de détournement de fonds publics.

La peine est historique pour un ancien président de la République: Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt différé avec exécution provisoire, et sera très prochainement incarcéré. La juge a considéré que «les délits étaient d'une particulière gravité».

Il sera convoqué dans un délai d'un mois par le parquet qui lui indiquera sa date d'incarcération. Un appel éventuel ne suspendra pas cette mesure de sûreté. La présidente du tribunal, Nathalie Gavarino, a expliqué qu'il était coupable d'association de malfaiteurs pour avoir «laissé ses proches collaborateurs (...) agir en vue d'obtenir des soutiens financiers» de la part du régime libyen. Il écope également de 100'000 euros d'amende.

Pas de financement illégal

Les juges n'ont toutefois pas suivi le Parquet national financier (PNF), qui avait présenté Nicolas Sarkozy comme bénéficiaire de la corruption par le financement de sa campagne électorale par des fonds libyens. Ils ont ainsi relaxé l'ancien président des faits de recel de détournement de fonds publics libyens, de corruption passive et de financement illégal de campagne électorale.

La procédure judiciaire n'a pas permis de «fonder une démonstration que l'argent parti de Libye» ait «in fine» été utilisé dans un financement occulte de la campagne présidentielle victorieuse de Nicolas Sarkozy en 2007. «Pour le tribunal, les éléments matériels de l'infraction de corruption ne sont pas constitués», a encore fait valoir Nathalie Gavarino, pour expliquer les relaxes sur ce délit, notamment celle de l'ancien président.

Deux anciens proches reconnus coupables

Deux anciens proches collaborateurs de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et Brice Hortefeux, ont été reconnus coupables jeudi par le tribunal correctionnel de Paris au procès du financement libyen présumé de la campagne de 2007 de l'ex-président. Le premier a été reconnu coupable de corruption passive et de faux, tandis que Brice Hortefeux a été jugé coupable d'association de malfaiteurs. La présidente Nathalie Gavarino doit désormais prononcer les peines. Ils ont été condamnés à respectivement six ans et deux ans de prison.

Eric Woerth, trésorier de la campagne de 2007, a lui été relaxé.

L’ancien président français était jugé pour avoir perçu des millions d’euros du défunt colonel Mouammar Kadhafi. Il était arrivé peu avant le début de la lecture du jugement, accompagné de sa femme, Carla Bruni. Dans la salle ont notamment pris place ses trois fils, Pierre, Jean et Louis Sarkozy. Nicolas Sarkozy était poursuivi pour quatre délits: corruption passive, recel de détournement de fonds publics, financement illégal de campagne et association de malfaiteurs.