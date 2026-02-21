Une alerte enlèvement a été déclenchée en Seine-Saint-Denis après la disparition de trois enfants, dont un bébé prématuré nécessitant des soins urgents. Les parents, soupçonnés, pourraient tenter de quitter le pays.

AFP Agence France-Presse

Une alerte enlèvement a été déclenchée samedi matin après la disparition de trois enfants, dont un bébé prématuré de six semaines enlevé jeudi à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), ainsi que son frère et sa soeur qui étaient confiés à l'Aide sociale à l'enfance (ASE), a indiqué le ministère de la Justice.

«Les suspects sont les parents, Abdelkader Benabderrahmane, 24 ans, 1m70, mince, cheveux et yeux bruns, possible griffure au visage» et «Chaima Hattab, 20 ans, mesurant entre 1m62 et 1m65, mince, cheveux et yeux bruns. Ils sont susceptibles de tenter de quitter le territoire national,» précise le site du ministère qui a publié leur photo ainsi que celles des enfants.

Le bébé est une fillette nommée Dalia atteinte d'une cardiopathie qui nécessite des soins sous 48H, indique la même source. «Son frère et sa soeur, Nael, 18 mois et Eline, 2 ans et demi ont été enlevés simultanément. Ils étaient confiés à l'ASE», est-il ajouté. En cas de localisation des enfants «n'intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à alerte-enlevement@interieur.gouv.fr», indique le ministère de la Justice.

Un système en place depuis des années

Adopté en France en février 2006, «alerte-enlèvement» est un dispositif d'alerte massive et immédiate déclenché pour aider à la recherche d'un enfant présumé enlevé. Il est largement inspiré du plan «Amber Alert», créé au Texas en 1996, après l'enlèvement et l'assassinat de la petite Amber Hagerman. Il a été déclenché en France à plus d'une trentaine de reprises depuis sa création.



