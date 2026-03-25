Dominique Pelicot, condamné à 20 ans pour l'affaire des viols de Mazan, a été transféré à la maison centrale d'Ensisheim près de Mulhouse. Il y côtoiera d'autres détenus célèbres condamnés à de longues peines.

Dominique Pelicot tranféré à la maison centrale d'Ensisheim, où sont incarcérés des criminels notoires

Dominique Pelicot tranféré à la maison centrale d'Ensisheim, où sont incarcérés des criminels notoires

AFP Agence France-Presse

Condamné à 20 ans de réclusion criminelle dans l'affaire des viols de Mazan, Dominique Pelicot a été transféré à la maison centrale d'Ensisheim, près de Mulhouse (Haut-Rhin), où il va côtoyer d'autres détenus célèbres condamnés à de très longues peines.

Transféré depuis un lieu de détention dans le sud de la France, l'ex-époux de Gisèle Pelicot, 73 ans, est arrivé mardi vers 17H30 à Ensisheim, a-t-on appris de sources syndicales. Son transfèrement a été confirmé mercredi à l'AFP par son avocate, Béatrice Zavarro.

De très longues peines

La maison centrale d'Ensisheim accueille des détenus condamnés à de très longues peines, emprisonnés dans des cellules individuelles. Parmi eux, des condamnés tels que Jonathann Daval, Nordahl Lelandais ou Guy Georges.

Dominique Pelicot a été condamné en décembre 2024 à 20 ans de réclusion pour avoir drogué sa femme Gisèle afin de la violer et de la livrer à des dizaines d'inconnus dans leur maison de Mazan (Vaucluse), entre 2011 et 2020.