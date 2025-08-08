Les pompiers poursuivent leur lutte contre l'incendie géant dans l'Aude, fixé jeudi soir mais non éteint. Ce feu, le plus important depuis 50 ans sur le pourtour méditerranéen français, a ravagé 17'000 hectares et causé un décès.

L'incendie est fixé, mais le combat des pompiers continue dans l'Aude

Plus de 17'000 hectares ont brûlé dans l'Aude. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Les pompiers poursuivent vendredi leur combat acharné contre l'incendie géant dans l'Aude qu'ils ont réussi à fixer jeudi soir, mais qui ne sera pas éteint avant plusieurs jours.

Cet incendie, le plus important depuis au moins 50 ans sur le pourtour méditerranéen français, a parcouru 17'000 hectares de végétation en un peu plus de 48 heures et coûté la vie à une personne. «La mobilisation des sapeurs pompiers restera intense sur le terrain dans les jours à venir», selon la préfecture qui a interdit l'accès aux massifs forestiers audois jusqu'à dimanche inclus.

2000 personnes évacuées

Pour elle, «les axes fermés à la circulation restent pour l'essentiel non reconnus et donc potentiellement encore dangereux, notamment du fait de la présence de câbles électriques sur les routes». Dans ce contexte, «les personnes sinistrées, sauf autorisation des autorités locales sur place, ne peuvent pas encore regagner leur domicile».

Le préfet de l'Aude, Christian Pouget, a également indiqué que quelque 2000 personnes évacuées n'avaient pas encore pu rentrer chez elles. Jeudi, plusieurs centaines d'entre elles ont encore été accueillies dans les salles polyvalentes mise à disposition par les communes.

Plus de 2000 pompiers mobilisés

Christian Pouget a également affirmé que l'incendie ne serait pas «déclaré éteint avant plusieurs jours», ajoutant qu'"il y a encore beaucoup de travail». Plus de 2000 soldats du feu restent ainsi mobilisés, de même que plus de 200 gendarmes, appuyés par un dispositif aérien.

Jeudi soir, 1500 foyers étaient encore privés d'électricité, a fait savoir à l'AFP Enedis, pour qui «la priorité immédiate (...) est d'assurer la continuité des services essentiels», comme l'accès à l'eau ou aux réseaux de télécommunications. «Au plus fort de la crise, 5000 foyers ont été privés d'électricité», précise la préfecture qui recommande d'annuler tous les évènements publics et privés prévus ce week-end. Le sinistre géant a aussi détruit ou endommagé 36 habitations et brûlé 54 véhicules, selon le bilan provisoire de la préfecture.

17'000 héctares brûlés

Parties mardi après-midi de la commune de Ribaute, à une quarantaine de kilomètres de Narbonne et de Carcassonne, les flammes ont parcouru 17'000 hectares de pinède et de garrigue, dont 13'000 brûlés, selon la sécurité civile.

C'est le pire incendie depuis au moins 50 ans sur le pourtour méditerranéen français, selon une base de données gouvernementale répertoriant les feux de forêt depuis 1973. À Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, une femme de 65 ans a été retrouvée morte mercredi à son domicile dévasté par les flammes. La préfecture a également décompté 18 blessés: deux habitants hospitalisés, dont un grièvement brûlé, et 16 sapeurs-pompiers.

«C'est un désespoir complet»

Jeudi soir, le feu a enfin pu être fixé. C'est le résultat de «la lutte menée depuis le début», se sont félicités les pompiers de l'Aude. «C'était un travail classique mais d'une ampleur extraordinaire», ont-ils précisé à l'AFP.

Leur patron, le colonel Christophe Magny, à la tête des opérations, avait annoncé jeudi matin que «l'objectif (était) de pouvoir fixer» le feu au plus tard en fin de journée. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'incendie a démarré à Ribaute, sur le bord d'une route, selon la gendarmerie. Le parquet de Carcassonne a indiqué à l'AFP ne pas connaître encore son origine.

Par ailleurs, le préfet a évalué «de 800 à 900 hectares» les vignobles perdus. «Si on n'est pas aidés, on ne se relèvera pas. On perd gros. C'est un désespoir complet. Ça m'écoeure, cette vigne, toutes ces années de travail, c'est parti en fumée en une heure», confie à l'AFP Fabien Vergnes, 52 ans, dans sa propriété de 20 hectares à Tournissan, à quelques kilomètres de Saint-Laurent.