1/5 Réserver un hôtel ou un appartement de vacances, cela s'apprend. Photo: Keystone

Jean-Claude Raemy

Les vacances sont la plus belle période de l'année mais elles peuvent coûter cher, souvent à cause du logement, qui représente une part importante du budget. Pour réduire ce coût, de nombreux vacanciers organisent leur séjour grâce à des plateformes comme Booking.com. Rassurez-vous: la directrice de Booking, Esther Berger, assure à Blick que les Suisses paient leur logement de vacances au même prix que des clients d'autres pays. Par ailleurs, il existe de nombreuses méthodes pour réduire vos dépenses de voyage et réserver le logement de vos rêves au prix le plus intéressant. Voici quelques conseils à appliquer!

1 Tout est dans la préparation

Fixez un budget et définissez précisément vos besoins. Les prix des hôtels et des appartements varient selon de nombreux paramètres: accès direct à la plage? Chambre avec vue sur la mer? Une assurance annulation? Quels sont vos indispensables et à quoi pouvez-vous renoncer? En définissant clairement vos besoins, vous pourrez utiliser les filtres de manière optimale et trouver exactement ce qu'il vous faut. En règle générale, vous pouvez aussi trier les résultats avec le paramètre «meilleur prix». Gardez aussi à l'esprit que les prix des prestations hôtelières varient fortement d'un pays à l'autre. Actuellement, selon «Skyscanner», les pays les moins chers sont la Turquie, l'Egypte, l'Albanie, la Roumanie, la Hongrie et l'Argentine.

2 Comparer les prix

Une plateforme sélectionne pour vous une liste d'hôtels sur le lieu de votre choix. Vous pouvez ainsi comparer les prix et les prestations, et réserver immédiatement. Pour comparer les offres sur les différentes plateformes, vous pouvez utiliser des «métamoteurs de recherche», des sites comparatifs qui rassemblent les offres de différentes plateformes, telles que Trivago, Kayak, Tripadvisor, Skyscanner, Momondo. Là aussi, vous pouvez trier les offres en fonction du prix le plus bas et pour la réservation, vous serez ensuite redirigés vers le prestataire.

3 Dénicher les «prix secrets»

Si vous créez un compte sur une plateforme de réservation et vous vous y connectez, vous pouvez accéder à des «prix secrets», c'est-à-dire plus avantageux ou avec plus de prestations que les prix visibles pour les utilisateurs non connectés. Si vous réservez régulièrement sur ces plateformes, vous pouvez également utiliser des programmes de fidélité. Chez Booking.com par exemple, le programme s'appelle Genius et offre des réductions ou des prestations supplémentaires. Souvent, il est également possible d'obtenir des prix plus avantageux via l'application d'une plateforme de réservation.

4 Attention à la période de voyage

Vérifiez si vos vacances tombent pendant la haute saison ou lors de grands événements. Plus la demande est forte, plus le prix sera élevé – et inversement. Les prix peuvent varier considérablement en fonction de la saison et du jour de la semaine. Si vous n'êtes pas contraints par des dates précises, vous pourrez bénéficier d'offres plus avantageuses.

5 Surveiller les frais particuliers

Gardez un œil sur les frais supplémentaires tels que les taxes, les frais de resort ou les frais de service. Aux États-Unis par exemple, les frais de resort sont souvent élevés et doivent être payés sur place. Ils ne peuvent donc pas être réglés au moment de la réservation et cela peut faire gonfler le prix final. Vérifiez également ce qui est compris dans le prix: petit déjeuner ou demi-pension? L'annulation est-elle possible et jusqu'à quand? Y a-t-il des extras payants dont vous avez besoin?

6 Réserver intelligemment, mais sans hâte

Si vous réservez suffisamment tôt, vous pourrez généralement profiter de réductions intéressantes pour les réservations anticipées avec des rabais avantageux. Si vous préférez miser sur la dernière minute, il vous faudra être aussi flexibles que possible en ce qui concerne les dates et la destination de votre voyage – ce qu'ils souhaitent est souvent déjà parti, mais les chambres encore disponibles sont à des prix avantageux. Attention: la mention «Encore peu de chambres disponibles» a pour réel but de vous faire confirmer votre réservation le plus vite possible. Donc, ne paniquez pas.

7 Supprimer les données

Supprimez les cookies dans votre navigateur Internet ou utilisez le mode incognito pour que les portails de réservation n'augmentent pas les prix suite à vos recherches. Cette pratique est certes officiellement contestée par les portails, mais cela ne peut pas faire de mal.

8 Dernières précautions

Est-ce que tout est disponible selon vos souhaits, à un prix correct? Vérifiez une dernière fois avant de réserver et, dans l'idéal, lisez les conditions générales de vente (CGV) avant de confirmer. Attention: votre adresse e-mail ne doit pas contenir de faute de frappe, sinon votre confirmation de réservation se perdra dans l'Internet!