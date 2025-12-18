«Quelle est la valeur d'un double magnum de Tignanello 2005?»

Nicolas Greinacher

La question de lecteur du jour porte sur l'un des vins italiens les plus célèbres: le Tignanello. La Tenuta Tignanello se trouve dans le Chianti en Toscane et comprend environ 165 hectares de vignes répartis entre les deux vignobles, Tignanello et Solaia. Le cépage sangiovese joue le rôle principal, tandis que le cabernet sauvignon et le cabernet franc complètent l'assemblage.

Le millésime 2005 a été marqué par un été plus frais dans la région. La pluie juste avant les vendanges a affecté ce qui devait être au départ un millésime fort. Les vins ont finalement été éclipsés par les millésimes nettement supérieurs de 2004 et 2006, et la plupart des bouteilles ont désormais dépassé leur apogée.

Ce que rapporte un double-magnum

Malgré un millésime plus faible, Marcel Reinhart a de la chance. Il possède un grand format rare de Tignanello 2005 d'une contenance de trois litres, ce qui correspond à quatre bouteilles individuelles de 0,75 litre. Comme il y a moins d'air sous le bouchon de ces grands formats par rapport au vin et que seules de petites quantités d'oxygène passent à travers le bouchon au fil du temps, la maturation est plus lente et plus stable que dans des bouteilles normales.

De plus, le double magnum de Marcel Reinhart a été conservé dans des conditions optimales dans sa caisse en bois d'origine et se présente dans un état extraordinairement beau. En cas de vente éventuelle à un marchand de raretés ou à un collectionneur intéressé, une transaction comprise entre 600 et 800 francs devrait être possible dans le contexte actuel du marché.



